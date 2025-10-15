Hanno regalato un cavallo bianco al Papa | VIDEO

ROMA – Si chiama Proton, il purosangue arabo donato a Papa Leone prima dell’udienza generale di stamattina. Un dono – scrive Vatican News – di Andrzej Michalski, presidente dell’allevamento di cavalli “Michalski” di Kolobrzeg-Budzistów, in Polonia. “Quando ho visto le foto del futuro Papa a cavallo in Perù – racconta ai media vaticani l’imprenditore – è nata l’idea di regalargli un bellissimo cavallo arabo”. Il cavallo scelto è bianco come la talare del Papa.

Proton è un cavallo arabo di razza pura. Il padre proviene dagli Stati Uniti e la madre è stata acquistata dalla principessa di Giordania. È nato a Janów Podlaski e Michalski lo ha acquistato come puledro, lo ha poi allevato nella sua struttura.

“Il Papa era molto compiaciuto – ha riferito Michalski – lo abbiamo portato insieme, tenendolo per le briglie e facendogli fare un breve giro. Lui era molto soddisfatto, noi eravamo molto contenti”. Durante l’incontro, è stata letta anche una lettera in cui il proprietario ha fatto riferimento all’ultima esortazione “Dilexi te”, citando un passaggio: “L’amore e le convinzioni più profonde vanno alimentate, e lo si fa con gesti. Rimanere nel mondo delle idee e delle discussioni, senza gesti personali, frequenti e sentiti, sarà la rovina dei nostri sogni più preziosi”. “Nell’adempiere a questo appello, – si legge nel testo – vorrei che il mio gesto contribuisca alla realizzazione dei progetti indicati da sua Santità”.

