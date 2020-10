AGI – Due giorni dopo l’attentato costato la vita a tre persone a Nizza, si rialza la tensione in Francia: un arciprete ortodosso, che stava chiudendo il portone della sua chiesa a Lione, è stato aggredito da uno sconosciuto. L’aggressore ha aperto il fuoco due volte e poi è fuggito. La vittima, Nikolaos Kakavelakis, 52 anni e padre di famiglia, era in Francia da dieci anni. La polizia ha arrestato un sospetto e sta cercando di verificare il suo eventuale coinvolgimento. L’indagine è stata affidata all’ufficio della procura di Lione, che si concentra sul “tentato omicidio”; il che fa pensare che gli inquirenti non considerino l’attacco come terroristico,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Hanno sparato a un prete a Lione. Arrestato un sospettato proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento