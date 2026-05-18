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Hantavirus, a Ushuaia missione per trovare l’origine dell’epidemia
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Hantavirus, a Ushuaia missione per trovare l’origine dell’epidemia

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By Redazione-web

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Roma, 19 mag. (askanews) – Un team dell’Istituto Malbrán (un ente pubblico tecnico-scientifico dipendente dal ministero della Salute dell’Argentina) è atterrato a Ushuaia lunedì, un mese e mezzo dopo la partenza della nave da crociera MV Hondius. Il team sta cercando di individuare l’origine dell’epidemia di hantavirus che ha causato la morte di tre passeggeri, otto casi confermati, due casi sospetti e ha fatto scattare un allarme globale, poiché coinvolge la variante andina del virus, l’unica nota per essere trasmissibile da persona a persona. E’ quanto si legge sul media argentino “El Clarin”. Intanto è iniziata ieri a Rotterdam la disinfezione della nave, l’operazione di decontaminazione è previsto che duri almeno una settimana, secondo Reuters.

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