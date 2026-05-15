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Hantavirus, per il Ministero della Salute “il rischio in Italia è molto basso”
Sanità

Hantavirus, per il Ministero della Salute “il rischio in Italia è molto basso”

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By Redazione-web

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ROMA – A oggi non risultano casi registrati sul territorio nazionale; l’ipotetica eventuale insorgenza richiede comunque indicazioni di cosiddetta preparedness e di coordinamento: così una circolare del ministero della Salute in merito alle infezioni da hantavirus.

Nel testo si evidenzia che “il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e, dunque, anche in Italia”.
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