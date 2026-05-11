martedì, 12 Maggio , 26

Venezuela, Trump: “Sto considerando di renderlo 51esimo Stato”

(Adnkronos) - Non solo Groenlandia e Canada. Donald...

Garlasco e la revisione della condanna di Stasi, la pg di Milano: “Una questione complicata”

(Adnkronos) - Alberto Stasi sta scontando una condanna...

Iran-Usa, Trump: “La tregua è appesa a un filo”

(Adnkronos) - La tregua tra Stati Uniti e...

“Mondiali? Trump adora l’Italia”: l’inviato Usa Zampolli ‘riaccende’ il sogno ripescaggio degli azzurri

(Adnkronos) - Il ripescaggio degli azzurri ai Mondiali...
HomeSanitàHantavirus, “Sei settimane di quarantena per i contatti stretti”: le raccomandazioni del...
hantavirus,-“sei-settimane-di-quarantena-per-i-contatti-stretti”:-le-raccomandazioni-del-ministero-per-contenere-i-contagi
Hantavirus, “Sei settimane di quarantena per i contatti stretti”: le raccomandazioni del Ministero per contenere i contagi
Sanità

Hantavirus, “Sei settimane di quarantena per i contatti stretti”: le raccomandazioni del Ministero per contenere i contagi

Redazione-web
By Redazione-web

-

7
0

ROMA – “Pur confermando che il rischio da hantavirus per la popolazione generale dell’UE/SEE rimane molto basso, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione all’identificazione precoce di eventuali casi sospetti e all’adozione tempestiva delle misure di contenimento previste per i casi confermati”. Sono alcune delle misure inserite nella circolare messa a punto dal Ministero della Salute. Le raccomandazioni fanno riferimento all’andamento del “focolaio di hantavirus tipo Andes a bordo della nave da crociera MV Hondius”, che contiene un “aggiornamento della situazione e indicazioni di sanità pubblica”.L’impostazione “appare necessaria in considerazione della possibilità, seppur limitata, di trasmissione interumana in ambito comunitario e della variabilità delle misure di sanità pubbliche adottate dai Paesi di provenenza dei passeggeri interessati dal rimpatrio a seguito dello sbarco” dalla nave Hondius in cui si è sviluppato il focolaio di hantavirus. In generale si raccomanda “attenzione alla gestione di eventuali casi importati e dei loro contatti stretti”.

“LE COMPAGNIE AEREE SEGNALINO CASI SOSPETTI”

“Si raccomanda alle compagnie aeree di segnalare tempestivamente agli Uffici Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute, ndr), tramite le modalità consuete, eventuali situazioni che possono far ipotizzare un sospetto di malattia infettiva a bordo dell’aeromobile”. E’ uno dei passaggi contenuti nella circolare messa a punto dal Ministero della Salute. Le raccomandazioni fanno riferimento all’andamento del “focolaio di hantavirus tipo Andes a bordo della nave da crociera MV Hondius”, che contiene un “aggiornamento della situazione e indicazioni di sanità pubblica”.Inoltre, si legge nel testo, c’è “l’obbligo di coordinarsi con i suddetti Uffici per la raccolta e la consegna dei Passenger Locator Form (Plf), onde consentire la tracciabilità dei contatti in caso di necessità sanitaria”. Infine, “si richiama l’attenzione degli operatori in servizio presso l’Usmaf-Sasn a prestare particolare attenzione a eventi sanitari che possono presentarsi a bordo di mezzi di trasporto aereo e navale e che possano essere ricondotti alla trasmissione da Hantavirus, sulla base della situazione epidemiologica corrente”.

“UNA QUARANTENA DI 6 SETTIMANE PER I CONTATTI STRETTI

Per i contatti ad alto rischio, ovvero tutte le persone a bordo della nave da crociera Hondius e le persone che hanno avuto esposizione a un caso probabile o confermato di hantavirus, si raccomanda la quarantena fiduciaria per sei settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi con valutazione medica e prelievo di campioni ed esecuzione test. Sono alcune delle misure inserite nella circolare messa a punto dal Ministero della Salute. Le raccomandazioni fanno riferimento all’andamento del “focolaio di hantavirus tipo Andes a bordo della nave da crociera MV Hondius”, che contiene un “aggiornamento della situazione e indicazioni di sanità pubblica”.A queste si aggiungono le raccomandazioni a “non utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, né i voli commerciali per il rimpatrio”; a utilizzare una mascherina medica/chirurgica resistente ai liquidi, evitando gli assembramenti quando “è possibile uscire per preservare la salute mentale e il benessere” durante la quarantena.

“UNA PRIORITÀ I TEST AI SINTOMATICI”

La priorità nell’esecuzione dei test deve essere attribuita ai soggetti sintomatici, in particolare a quelli con quadro clinico compatibile con la sindrome cardiopolmonare da hantavirus (Hps)”. È uno dei passaggi contenuti nella circolare messa a punto dal Ministero della Salute. Le raccomandazioni fanno riferimento all’andamento del “focolaio di hantavirus tipo Andes a bordo della nave da crociera MV Hondius”, che contiene un “aggiornamento della situazione e indicazioni di sanità pubblica”.I test di riferimento sono quelli PCR o sierologico e le regioni dovranno effettuare una ricognizione delle strutture idonee all’esecuzione delle analisi e “a fornire riscontro entro una settimana dalla data di protocollo” della circolare, “al fine di consentire la costituzione della rete dei laboratori di riferimento nazionale”.Ancora. “L’esecuzione del test molecolare per Hantavirus è considerata prioritaria nei soggetti sintomatici, in particolare in presenza di un quadro clinico compatibile con sindrome cardiopolmonare da Hantavirus Andes, al fine di garantire una tempestiva gestione clinica e l’attivazione delle appropriate misure di prevenzione e controllo delle infezioni”, continua la circolare.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
“Mondiali? Trump adora l’Italia”: l’inviato Usa Zampolli ‘riaccende’ il sogno ripescaggio degli azzurri
Next article
Iran-Usa, Trump: “La tregua è appesa a un filo”

POST RECENTI

Sanità

Libri, Magi Edizioni pubblica “Bestiario onirico. Il sogno strumento clinico”

ROMA - È ufficialmente disponibile il nuovo volume 'Bestiario Onirico - Il sogno come strumento clinico' del professor Luca Urbano Blasetti, pubblicato da Magi Edizioni....
Sanità

Il terzo settore spera nel ‘Miracolo Zuppi’

ROMA - Magari le parole pronunciate dal cardinale Matteo Zuppi sul lavoro povero e precario nel settore sociale faranno il 'miracolo'. Ci spera Alberto Alberani,...
Sanità

Tg Sanità, l’edizione di lunedì 11 maggio 2026

https://youtu.be/4OvY9tCmGfA RIFORMA. SCHILLACI: NON SMANTELLA FIGURA MEDICO DI FAMIGLIA “La riforma non smantella la figura del medico di famiglia: stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale”. Così...
Sanità

Che cos’è l’Hantavirus e quando potrebbe assumere un potenziale pandemico?

ROMA - Nonostante le rassicurazioni dell'Oms e del ministero della Salute, il caso del focolaio di hantavirus sulla nave MV Hondius sta alimentando la paura...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.