hantavirus,-“sei-settimane-di-quarantena-per-i-contatti-stretti”:-le-raccomandazioni-del-ministero-per-contenere-i-contagi

ROMA – “Pur confermando che il rischio da hantavirus per la popolazione generale dell’UE/SEE rimane molto basso, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione all’identificazione precoce di eventuali casi sospetti e all’adozione tempestiva delle misure di contenimento previste per i casi confermati”. Sono alcune delle misure inserite nella circolare messa a punto dal Ministero della Salute. Le raccomandazioni fanno riferimento all’andamento del “focolaio di hantavirus tipo Andes a bordo della nave da crociera MV Hondius”, che contiene un “aggiornamento della situazione e indicazioni di sanità pubblica”.L’impostazione “appare necessaria in considerazione della possibilità, seppur limitata, di trasmissione interumana in ambito comunitario e della variabilità delle misure di sanità pubbliche adottate dai Paesi di provenenza dei passeggeri interessati dal rimpatrio a seguito dello sbarco” dalla nave Hondius in cui si è sviluppato il focolaio di hantavirus. In generale si raccomanda “attenzione alla gestione di eventuali casi importati e dei loro contatti stretti”.

“LE COMPAGNIE AEREE SEGNALINO CASI SOSPETTI”

“Si raccomanda alle compagnie aeree di segnalare tempestivamente agli Uffici Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute, ndr), tramite le modalità consuete, eventuali situazioni che possono far ipotizzare un sospetto di malattia infettiva a bordo dell’aeromobile”. E’ uno dei passaggi contenuti nella circolare messa a punto dal Ministero della Salute. Le raccomandazioni fanno riferimento all’andamento del “focolaio di hantavirus tipo Andes a bordo della nave da crociera MV Hondius”, che contiene un “aggiornamento della situazione e indicazioni di sanità pubblica”.Inoltre, si legge nel testo, c’è “l’obbligo di coordinarsi con i suddetti Uffici per la raccolta e la consegna dei Passenger Locator Form (Plf), onde consentire la tracciabilità dei contatti in caso di necessità sanitaria”. Infine, “si richiama l’attenzione degli operatori in servizio presso l’Usmaf-Sasn a prestare particolare attenzione a eventi sanitari che possono presentarsi a bordo di mezzi di trasporto aereo e navale e che possano essere ricondotti alla trasmissione da Hantavirus, sulla base della situazione epidemiologica corrente”.

“UNA QUARANTENA DI 6 SETTIMANE PER I CONTATTI STRETTI

Per i contatti ad alto rischio, ovvero tutte le persone a bordo della nave da crociera Hondius e le persone che hanno avuto esposizione a un caso probabile o confermato di hantavirus, si raccomanda la quarantena fiduciaria per sei settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi con valutazione medica e prelievo di campioni ed esecuzione test. Sono alcune delle misure inserite nella circolare messa a punto dal Ministero della Salute. Le raccomandazioni fanno riferimento all’andamento del “focolaio di hantavirus tipo Andes a bordo della nave da crociera MV Hondius”, che contiene un “aggiornamento della situazione e indicazioni di sanità pubblica”.A queste si aggiungono le raccomandazioni a “non utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, né i voli commerciali per il rimpatrio”; a utilizzare una mascherina medica/chirurgica resistente ai liquidi, evitando gli assembramenti quando “è possibile uscire per preservare la salute mentale e il benessere” durante la quarantena.

“UNA PRIORITÀ I TEST AI SINTOMATICI”

La priorità nell’esecuzione dei test deve essere attribuita ai soggetti sintomatici, in particolare a quelli con quadro clinico compatibile con la sindrome cardiopolmonare da hantavirus (Hps)”. È uno dei passaggi contenuti nella circolare messa a punto dal Ministero della Salute. Le raccomandazioni fanno riferimento all’andamento del “focolaio di hantavirus tipo Andes a bordo della nave da crociera MV Hondius”, che contiene un “aggiornamento della situazione e indicazioni di sanità pubblica”.I test di riferimento sono quelli PCR o sierologico e le regioni dovranno effettuare una ricognizione delle strutture idonee all’esecuzione delle analisi e “a fornire riscontro entro una settimana dalla data di protocollo” della circolare, “al fine di consentire la costituzione della rete dei laboratori di riferimento nazionale”.Ancora. “L’esecuzione del test molecolare per Hantavirus è considerata prioritaria nei soggetti sintomatici, in particolare in presenza di un quadro clinico compatibile con sindrome cardiopolmonare da Hantavirus Andes, al fine di garantire una tempestiva gestione clinica e l’attivazione delle appropriate misure di prevenzione e controllo delle infezioni”, continua la circolare.

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