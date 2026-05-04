Hantavirus sulla nave da crociera, che virus è e come si contrae. Si valuta lo sbarco alle Canarie

ROMA – Il caso dell’epidemia da Hantavirus che si è diffusa a bordo di una nave da crociera provocando tre morti ha fatto balzare in cima alle ricerche virus la parola ‘Hantavirus’. Molti, infatti, letta la notizia, si sono chesti che tipo di malattia fosse e come si potesse prendere. L’Hantavirus può provocare diverse infezioni di diversa gravità: all’uomo il virus viene solitamente trasmesso dai roditori, selvatici e domestici. Il caso è scoppiato tra ieri e oggi, quando si è diffusa la notizia dei tre decessi a bordo della MV Hondius, nave battente bandiera olandese partita circa tre settimane fa dal porto di Ushuaia, in Argentina. Dopo i casi individuati a bordo della nave, i passeggeri sono stati isolati e la nave è stata’ bloccata’: al momento è ancorata al largo di Praia, capitale di Capo Verde, con il divieto per chiunque a bordo di mettere piede a terra. Sulla nave viaggiavano 149 passeggeri provenienti da 23 nazioni diverse.

IL VIRUS IN ESPANSIONE IN EUROPA

Il ministero della Salute, sul proprio sito, spiega che la famiglia degli Hantavirus comprende diverse decine di specie virali a livello globale. In particolare, alcune specie di Hantavirus “sono presenti in Europa, dove si stanno espandendo in nuove aree ed aumentando in quelle endemiche consolidate”. E, secondo gli esperti, “in Europa le malattie da hantavirus si stanno diffondendo sia come numero di casi che come aree infette”.

COME SI PRENDE L’INFEZIONE

Ma come ci si può contagiare? Solitamente il virus passa attraverso un contatto diretto con feci, saliva, urine di roditori infetti o per inalazione dei virus attraverso escrementi di roditori.

ATTACCA RENI O POLMONI E CAUSA FEBBRE EMORRAGICA

Le malattie da hantavirus, viene sottolineato ancora, “possono essere caratterizzate da coinvolgimento renale (nefrite) ed emorragie oppure da una sindrome polmonare”. Si tratta, in particolare, di malattie “acute” nelle quali “l’endotelio vascolare viene danneggiato con conseguente aumento della permeabilità vascolare, ipotensione, manifestazioni emorragiche e shock”.

ALTRI 5 CASI SOSPETTI SULLA NAVE DA CROCIERA

Alla luce di quanto avvenuta sulla nave da crociera che navigava nell’Oceano Atlantico, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha confermato i tre decessi collegati ad una possibile epidemia di hantavirus. “L’Oms è stata informata di un evento di salute pubblica che coinvolge una nave da crociera in navigazione nell’Oceano Atlantico e sta fornendo supporto. Ad oggi, un caso di infezione da hantavirus è stato confermato in laboratorio e altri cinque casi sono sospetti. Delle sei persone colpite, tre sono decedute e una è attualmente ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica”, ha dichiarato l’organizzazione.

SI VALUTA LO SBARCO ALLE CANARIE

I passeggeri della nave a crociera interessata dalla sospetta epidemia potrebbero sbarcare alle Canarie, visto il ‘no’ ricevuto da Capo Verde che ha negato lo sbarco: lo riferisce un comunicato di un operatore dell’imbarcazione. “Le isole di Las Palmas o Tenerife sono prese in considerazione come punti di ingresso per lo sbarco, dove potrebbero avere luogo ulteriori controlli medici e la presa in carico”, si legge nel comunicato. Attualmente sulla nave sono in vigore “rigorose misure precauzionali”, afferma l’operatore, tra cui l’isolamento dei passeggeri”.

(Foto di repertorio)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it