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Hantavirus, test su una turista argentina ricoverata a Messina. Un cittadino britannico in quarantena al Sacco di Milano
Sanità

Hantavirus, test su una turista argentina ricoverata a Messina. Un cittadino britannico in quarantena al Sacco di Milano

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ROMA – Il ministero della Salute informa che “nella serata di oggi è stato richiesto ed effettuato un test per Hantavirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma”.

“La turista- si legge nel comunicato del ministero della Salute- si è successivamente recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite. Quest’oggi è stato richiesto dalle autorità sanitarie locali di effettuare il test per Hantavirus. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sarà analizzato insieme al campione prelevato al venticinquenne calabrese in isolamento fiduciario”.

A MILANO LA QUARANTENA DI UN TURISTA BRITANNICO

Sempre oggi è stato anche rintracciato sul suolo italiano, a Milano, un turista britannico che viene considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant’Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima.

Oggi l’Italia ha ricevuto la segnalazione dal governo britannico e il ministero della Salute, con il supporto del ministero dell’Interno, ha rintracciato il turista e contattato la Regione Lombardia che si è subito attivata.

“Il turista è stato trasportato all’ospedale Sacco di Milano per la quarantena, in base a quanto stabilito dalla circolare ministeriale dell’11 maggio- si legge nella nota del ministero-. Con lui, al Sacco, per precauzione, anche un accompagnatore che viaggia con il turista. Il ministero continuerà a informare con tempestività e trasparenza sull’evolversi della situazione”.
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