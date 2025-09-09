happy-birthday-carmine:-la-notte-burlesque-che-accende-la-movida-glamour

Sabato 13 settembre la movida campana si prepara a vivere una delle sue notti più scintillanti: il compleanno di Carmine Frongillo, architetto visionario, organizzatore di eventi e autentica icona delle serate glamour. Non un semplice party, ma un’esperienza esclusiva capace di trasformarsi in un sogno ad occhi aperti, con artisti, spettacoli e un parterre di ospiti vip pronti a rendere omaggio al carisma di Carmine.

La cornice scelta è la suggestiva Tenuta Monte Sant’Angelo, che per l’occasione diventerà un palcoscenico da favola. Abbiamo voluto creare un’atmosfera che confonde realtà e fantasia – spiegano gli organizzatori – un viaggio tra luci, colori ed emozioni che resteranno nel cuore di chi parteciperà. Nel parterre brillerà la presenza della modella Vania Scarpato, icona di eleganza e raffinatezza, mentre l’animazione sarà affidata a Lidia Sarappa, ballerina dal talento travolgente e dall’energia inconfondibile.

Il tema è la spettacolare Burlesque Night – Happy Birthday Carmine, un omaggio all’eleganza ironica e seducente di uno show che unisce fascino e intrattenimento. Special guest sarà Adelaide Vasaturo, protagonista del programma Bar Stella di Rai 2, pronta a regalare al pubblico una performance indimenticabile.

Dietro le quinte, la regia artistica porta la firma di Monica De Stefano, art director raffinata, capace di creare scenografie mozzafiato, giochi di luce e atmosfere da cinema. Ogni dettaglio è pensato per stupire – racconta – perché una festa per Carmine non è mai ordinaria, ma un evento destinato a far sognare.

E non è un caso: Carmine Frongillo è da anni considerato il “re delle notti esclusive”. Con la sua creatività e il suo gusto inconfondibile ha saputo conquistare vip, amici e pubblico, trasformando la movida in un’arte che mescola convivialità, glamour e spettacolo. «Carmine riesce sempre a sorprendere – sottolineano i suoi amici – perché ogni sua festa è un viaggio nell’eleganza e nella bellezza.

La line-up della serata è ricca di talento e sorprese. Sul palco si alterneranno il live di Genny Show, il dj set esplosivo di Enzo Paglia, la danza travolgente del ballerino e coreografo Rai Enzo Sena e la comicità del cabarettista di Canale 5 Massimiliano Cimino.

Non mancheranno ospiti illustri come il regista Angelo Antonucci, il giornalista Mario Orlando, lo stilista Gianni Cirillo e l’hair stylist Filippo Piscopo, volti noti del mondo fashion, cinema e spettacolo, tutti accorsi per celebrare Carmine.

A guidare la serata sarà la brillante Lorenza Licenziati, volto di Telecapri, che con le sue interviste esclusive catturerà i momenti più emozionanti, firmando un racconto mondano che resterà impresso nel cuore di tutti i presenti.

Il programma prevede una cena glamour pensata per chi desidera vivere l’esperienza tra buon cibo e brindisi. Per i più appassionati di sport, alle ore 20.30 sarà trasmessa la partita del Napoli, in un perfetto mix tra calcio e mondanità. Dalle 21.30, poi, spazio alla musica, agli spettacoli e alla magia della notte, con ingresso a 15 euro comprensivo di drink.

Il brindisi sarà accompagnato da fiumi di bollicine e da scenografie uniche che renderanno indimenticabile ogni istante. Una celebrazione elegante e sorprendente – dicono gli invitati – capace di unire l’amicizia, la gioia e lo stile.

Grande cura anche per il dress code, che richiede abiti bianchi e oro per le signore e camicia bianca per i gentlemen. Un tocco raffinato che regalerà un colpo d’occhio di straordinaria eleganza, trasformando gli ospiti in protagonisti di un tableau vivant.

Il compleanno di Carmine non è soltanto un anniversario, ma un evento che diventa simbolo della voglia di vivere, condividere e celebrare. «Ogni suo party – raccontano i più affezionati – è un’esperienza che unisce le persone, facendole sentire parte di qualcosa di unico.

E ancora una volta, con la sua energia, il suo entusiasmo e il suo talento innato, Carmine Frongillo conferma il suo ruolo di assoluto protagonista della movida campana, capace di firmare serate indimenticabili che restano impresse nella memoria di chi le vive.

“Happy Birthday Carmine” non è solo una festa, ma un inno al glamour, alla bellezza e alla magia delle notti che sanno far sognare. Un appuntamento che si annuncia come uno degli eventi più attesi della stagione, pronto a entrare di diritto tra le pagine più brillanti della cronaca mondana.

M.O