AGI – Lo storico ex primo ministro del Libano, Saad Hariri, ha aperto oggi le porte alla corsa al governo, a condizione che i blocchi politici sostengano i requisiti di riforma del Fondo Monetario Internazionale. “Sono sicuramente un candidato a Primo Ministro e sono pronto a tenere un giro di consultazioni questa settimana per vedere fino a che punto le parti aderiscono al documento del FMI, alle riforme e ad un governo di specialisti”, ha detto Hariri in un’intervista al canale televisivo libanese MTV.

“Se tutti sono d’accordo, non chiuderò la porta”, ha aggiunto l’ex primo ministro libanese,

L’articolo Hariri si dice pronto a tornare a fare il premier del Libano proviene da Notiziedi.

