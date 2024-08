harris-e-walz-rispondono-a-trump-e-attaccano-elon-musk

“Estremisti, che non riescono neanche a gestire un livestream”

Roma, 13 ago. (askanews) – Una rapida e dura risposta, con tratti sarcastici, è arrivata nell’immediatezza dopo il livestream della conversazione tra il candidato presidenziale repubblicano Usa Donald Trump e il tycoon Elon Musk su X, da parte della campagna della democratica Kamala Harris e dell’aspirante vicepresidente Tim Walz.

“L’estremismo di Donald Trump e la sua pericolosa agenda Prject 2025 sono la caratteristica, non il difetto della sua campagna presidenziale e, ora, sono stati pienamente mostrati a quelli che hanno avuto la sfortuna di ascoltarlo stasera durante quello che è accaduto su X.com”, ha scritto la campagna in un comunicato pubblicato anche su X.

“L’intera campagna di Trump è al servizio di gente come Elon Musk e di sé stesso. I ricchi, ossessionati da sé stessi, che schiacciano la classe medio e che non sono neanche capaci di gestire un livestream nell’anno 2024”, continua il comunicato, facendo riferimento al ritardo nella trasmissione dell’intervista, attribuito da Musk a un attacco informatico. Il comunicato, su X, è stato pubblicato con la didascalia: “Il nostro commento a quella cosa, qualsiasi cosa sia stata”.