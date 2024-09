Harris: “Trump dirà bugie e insulterà in dibattito tv”

(Adnkronos) –

Kamala Harris ha avvertito che Donald Trump “probabilmente dirà molte falsità” durante il dibattito tv di Philadelphia e che il suo avversario repubblicano probabilmente tornerà agli attacchi personali, indicando il “copione” che ha usato con Barack Obama e Hillary Clinton.

“Non c’è un limite per lui per quanto riguarda l’abbassamento dei toni”, ha detto Harris in un’intervista con Rickey Smiley. “Dovremmo essere preparati a questo. Dovremmo essere preparati al fatto che non si affanna a dire la verità. E dovremmo essere preparati al fatto che probabilmente dirà molte falsità. Penso che mentirà”, ha aggiunto Harris.

“Ha un copione che ha usato in passato, sia che si tratti dei suoi attacchi al Presidente Obama o a Hillary Clinton. Quindi dobbiamo aspettarci che qualcosa di questo venga fuori”, ha detto ancora.

Una parte importante dei preparativi della vicepresidente ha riguardato la possibilità di essere oggetto di insulti, commenti dispregiativi e appellativi vari da parte dell’ex presidente, come hanno reso noto due fonti citate dalla Cnn.

Il team che sta preparando Harris non è dovuto andare a cercare lontano, fermandosi ai più recenti commenti pubblici di Trump, compresi i suoi comizi politici – in cui ad esempio ha dato della ‘patetica’ e ‘cattiva’ a Harris – per farsi un’idea del tipo di cose che il candidato del GOP potrebbe dire sul palco del dibattito.

“Basta guardare i suoi comizi”, ha dichiarato alla Cnn una delle due fonti, un consigliere senior. “I suoi comizi sono un’anteprima del dibattito”.