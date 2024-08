harry-e-meghan-in-colombia-tra-spettacoli-e-lotta-al-cyberbullismo

Accolti da Marquez partecipano a un panel sul futuro digitale

Roma, 16 ago. (askanews) – Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle sono arrivati in Colombia su invito della vicepresidente Francia Marquez, per una visita che si concluderà il 18 agosto.Nel loro primo giorno a Bogotà hanno incontrato Marquez e assistito a uno spettacolo tradizionale presso il Centro nazionale per le arti, sono apparsi sorridenti, accompagnati da ballerini e attori. La coppia ha poi preso parte al panel su un “Futuro digitale responsabile”.Durante la visita nel Paese infatti parteciperanno a diversi incontri con donne e giovani, con l’obiettivo di provare a combattere la discriminazione e il cyber-bullismo che dilagano in particolare con le nuove tecnologie. Meghan, parlando in pubblico, ha detto che in questo momento, come madre, ha molto a cuore la sicurezza dei figli, quindi l’argomento dei social, e dei pericoli del digitale, lo sente particolarmente vicino. Le ha fatto eco Harry: “Io e mia moglie crediamo che l’integrità delle informazioni sia un diritto fondamentale – ha deetto – ma finché alle persone sarà permesso di diffondere menzogne, abusare, molestare senza pagare conseguenze”, ci saranno sempre pericoli e il mondo sarà diviso.