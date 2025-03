Harry e William si sono incontrati ai Caraibi? I media: “Lontani da occhi indiscreti”

(Adnkronos) – William e Kate potrebbero aver incontrato a metà febbraio il principe Harry a Mustique, la piccola isola privata dei Caraibi dove i principi di Galles sono andati a passare le vacanze di metà semestre assieme ai figli. Una fonte ha detto a ‘Closer’ che il duca di Sussex avrebbe raggiunto il fratello su invito della moglie, nel tentativo di riavvicinare i due figli di re Carlo, che non si parlano più ormai da due anni, da quando Harry ha pubblicato la sua autobiografia ‘Spare’ nel gennaio 2023. O forse da prima ancora, cioè dall’intervista a Oprah Winfrey, nel marzo 2021, nella quale Harry aveva accusato i Royal di razzismo nei confronti di Meghan e del figlio Archie.

Per il tabloid britannico, l’invito di Kate al cognato sarebbe stato fatto perché la principessa riteneva che “si trattasse di una buona opportunità per Harry di vedere lei, William e i bambini e di avere un po’ di privacy, lontano da occhi indiscreti, sempre presenti ogni volta che si trova nel Regno Unito. Il duca non ha confermato che sarebbe partito prima di andare in Canada per gli Invictus Games, quindi è stato organizzato tutto all’ultimo minuto. È arrivato per una rapida visita e ha soggiornato nella villa di un amico vicino a dove alloggiavano Kate e William”. Secondo quanto riferito, Kate e William sono volati sull’isola il 13 febbraio ed Harry li ha raggiunti dopo la cerimonia di chiusura degli Invictus Games a Vancouver, il 16 febbraio.

Sembra che “Kate abbia invitato a pranzo Harry il giorno dopo il suo arrivo e, anche se all’inizio sembrava molto nervoso, si è sciolto dopo aver giocato con i bambini ed è rimasto fino a sera”. La moglie di William sperava che sarebbe stata un’opportunità per tutti loro di parlare davvero e cercare di trovare una soluzione dopo anni di litigi. “William è stato gelido per tutto il tempo e non si è mai impegnato molto – ha raccontato la fonte – mentre Kate a tratti era piuttosto triste: questo fa capire quanto le fosse mancato Harry e quanto le dispiacesse il fatto che le loro vite fossero completamente separate”.

“Kate – ha aggiunto – era un po’ più tranquilla quando Harry se n’è andato, rendendo chiaro quanto si sentisse combattuta tra il desiderio di riconciliarsi con Harry e l’essere felice del suo ritorno, e, naturalmente, la sua lealtà e al suo amore per William. Dopo la visita di Harry, ha detto a William ‘basta’ e che deve davvero cercare di impegnarsi per perdonare suo fratello. Se l’ultimo anno le ha insegnato qualcosa, è che la vita è troppo breve”. ‘Closer’ sottolinea che sia i rappresentanti dei Wales che quelli dei Sussex hanno successivamente rifiutato di rilasciare dichiarazioni. Mentre una fonte vicina a Harry ha detto al tabloid che l’incontro non ha avuto luogo, insistendo sul fatto che Harry sia tornato direttamente a casa in California dopo i Giochi.