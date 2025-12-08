lunedì, 8 Dicembre , 25

Harry Greb celebra John Lennon, a Trastevere l’opera ‘Imagine’

ROMA – Un John Lennon ancora vivo che aiuta i più piccoli, così se lo immagina Harry Greb nella sua ultima opera apparsa questa notte a Trastevere. “Ho immaginato John Lennon oggi- spiega lo street artist- avrebbe 85 anni e aiuterebbe i bambini di Gaza o i bambini di tutti i conflitti, portando loro non semplici regali, non il superficiale alimentando il capitalismo, ma avrebbe distribuito generi alimentari, generi di prima necessità. E l’opera racchiude, secondo me, quello che lui voleva esprimere quando ha scritto Imagine. Per questo- conclude Harry Greb- l’ho intitolata come la sua canzone, un inno pacifista in un mondo senza divisioni”.

L’opera compare nel giorno in cui, 45 anni fa, John Lennon venne assassinato, lunedì 8 dicembre 1980. Il celebre musicista britannico venne colpito da quattro proiettili sparatigli alle spalle da Mark David Chapman, un fan con problemi psichici.
