harry-greb-celebra-john-lennon,-a-trastevere-l’opera-‘imagine’

ROMA – Un John Lennon ancora vivo che aiuta i più piccoli, così se lo immagina Harry Greb nella sua ultima opera apparsa questa notte a Trastevere. “Ho immaginato John Lennon oggi- spiega lo street artist- avrebbe 85 anni e aiuterebbe i bambini di Gaza o i bambini di tutti i conflitti, portando loro non semplici regali, non il superficiale alimentando il capitalismo, ma avrebbe distribuito generi alimentari, generi di prima necessità. E l’opera racchiude, secondo me, quello che lui voleva esprimere quando ha scritto Imagine. Per questo- conclude Harry Greb- l’ho intitolata come la sua canzone, un inno pacifista in un mondo senza divisioni”.

L’opera compare nel giorno in cui, 45 anni fa, John Lennon venne assassinato, lunedì 8 dicembre 1980. Il celebre musicista britannico venne colpito da quattro proiettili sparatigli alle spalle da Mark David Chapman, un fan con problemi psichici.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it