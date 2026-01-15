giovedì, 15 Gennaio , 26

Engineering ottiene certificazione Top employer Italia per 2° anno consecutivo

Harry in Gran Bretagna, l’esperta: “L’intenzione è di creare una corte rivale”

Harry in Gran Bretagna, l'esperta: "L'intenzione è di creare una corte rivale"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Risolti i problemi legati alla sicurezza, il principe Harry e famiglia dovrebbero andare in Gran Bretagna a luglio, ufficialmente per un evento legato agli Invictus Games. Secondo la giornalista Kinsey Schofield (che ha un programma su YouTube dove racconta la famiglia reale britannica da una prospettiva americana), tuttavia, i giochi sono soltanto un pretesto per il duca di Sussex, dal momento che la sua vera intenzione è quella di “creare una corte rivale” a Buckingham Palace.  

Parlando al ‘TalkTV Breakfast Show’, la Schofield ha detto di credere che Harry “non vuole essere il prossimo re, ma qui negli Stati Uniti usa il suo status reale a fini commerciali, quindi è molto importante che appaia vicino alla famiglia reale britannica”. È per questo motivo, secondo la giornalista, che il vero erede al trono, il principe William, a conoscenza delle intenzioni del fratello, avrebbe assunto un crisis manager: allo scopo di affrontare preventivamente la questione prima che degeneri.  

“Nel fine settimana – ha affermato – sono circolate voci secondo cui il principe William avrebbe assunto un crisis manager. Il Daily Mail suggerisce che in realtà servirebbe per Andrew, ma direi che forse lui è preoccupato del fatto che il principe Harry avrà una presenza maggiore nel Regno Unito e sta cercando di essere preparato a qualsiasi cosa ciò comporti”.  

 

