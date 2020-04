Harry Potter e la pietra filosofale: L’audiolibro completo in italiano è Gratis per tutti su Audible

Gran bel regalo da parte di Audible, azienda controllata da Amazon, che offre Gratuitamente l’audio libro completo (in italiano) di Harry Potter e la pietra filosofale! Non c’è nemmeno bisogno di registrarsi: si accede alla pagina, si preme Play e si inizia ad ascoltare! La durata è di ben 9 ore e 35 minuti.

Cos’è un audio libro?

E’ esattamente il libro cartaceo, letto da una voce umana, capitolo per capitolo. In questo modo non vi perderete l’esperienza immersiva che è in grado di offrire un libro rispetto ad un film,

