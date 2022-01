Harry Potter, la maratona in tv fa impazzire i fan: i prossimi appuntamenti

ROMA – “Dopo tutto questo tempo?”. “Sempre”. Questa citazione di un dialogo cult di Harry Potter riassume in cinque semplici parole il desiderio dei fan di vedere e rivedere la saga nata dai romanzi di J.K.Rowling. Sono passati vent’anni dall’uscita in sala del primo film (festeggiati dal cast con una speciale reunion) e l’intera saga è oramai presente sulle principali piattaforme streaming, eppure i potterhead hanno richiesto a gran voce la maratona sul piccolo schermo e Mediaset, come ogni anno, non ha tradito le aspettative. Ieri, 6 gennaio, è andato in onda in prima serata su Italia 1 il primo film, ‘Harry Potter e la pietra filosofale’, che ha totalizzato ben 1,7 milioni di spettatori, mentre sui social si sono moltiplicati i post dei tanti fan, tanto che a quasi 24 ore dalla messa in onda Harry Potter è ancora trending topic su Twitter. Nelle prossime settimane andranno in onda gli altri sette film.

mio padre: “ma non vi stancate mai di rivedere Harry Potter?”

io: #HarryPotter pic.twitter.com/67NouUgJcp — die (@_DANG3ROUS) January 7, 2022

si ritorna a casa finalmente sta per iniziare il periodo migliore di twitter #harrypotter #HarryPotterelapietrafilosofale pic.twitter.com/ol6oz3dHwN — aurs ‎⎊ ceo of tom holland (@starkerwiitch) January 6, 2022

IL CALENDARIO DELLA MARATONA DI HARRY POTTER ITALIA 1

Come negli scorsi anni, la maratona di Harry Potter del 2022 sarà, con ogni probabilità, caratterizzata da una cadenza settimanale, che prevederà la messa in onda di un capitolo ogni giovedì sera in prima serata su Italia 1. Ne consegue che il calendario dovrebbe essere il seguente:

Harry Potter e la pietra filosofale (giovedì 6 gennaio 2022)Harry Potter e la camera dei segreti (giovedì 13 gennaio 2022)Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (giovedì 20 gennaio 2022)Harry Potter e il calice di fuoco (giovedì 27 gennaio 2022)Harry Potter e l’Ordine della fenice (giovedì 3 febbraio 2022)Harry Potter e il principe Mezzosangue (giovedì 10 febbraio 2022)Harry Potter e i Doni della Morte – parte 1 (giovedì 17 febbraio 2022)Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (giovedì 24 febbraio 2022)

Tuttavia potrebbero esserci dei cambiamenti, legati alla controprogrammazione che Mediaset deciderà di mettere in campo nei giorni del Festival di Sanremo (dall’1 al 5 febbraio su Rai 1). Già in passato è infatti capitato che durante la kermesse canora la maratona di Harry Potter fosse messa in pausa, per riprendere nella settimana successiva a quella del Festival della canzone italiana. Bisognerà quindi attendere per capire se ci saranno eventuali modifiche.

