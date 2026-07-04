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Harry torna a Londra senza Meghan e i figli: la decisione ‘last minute’
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Harry torna a Londra senza Meghan e i figli: la decisione ‘last minute’

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By Redazione-web

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(Adnkronos) –
Harry torna a Londra ma senza la sua famiglia. Il figlio minore di re Carlo III si recherà a Londra la prossima settimana per una visita di cinque giorni. A differenza di quanto precedentemente trapelato, il viaggio non vedrà la partecipazione della moglie Meghan Markle e dei loro due figli, Archie e Lilibet. Lo hanno riferito all’Afp fonti vicine al duca di Sussex, senza fornire motivazioni ufficiali per questa assenza nella tappa londinese, lasciando aperta solo la possibilità che la famiglia possa unirsi a lui in un secondo momento per impegni fuori dalla capitale. 

Lo slittamento di quello che sarebbe dovuto essere il primo viaggio nel Regno Unito per l’intero nucleo familiare dal 2022 potrebbe essere legato alla lunga disputa legale sulla sicurezza. Da quando la coppia ha rinunciato allo status di membri attivi della famiglia reale nel 2020, trasferendosi in California, il governo britannico ha revocato loro la scorta automatica a spese dei contribuenti. Nonostante i ripetuti ricorsi legali di Harry presso l’Alta Corte di Londra – l’ultimo dei quali respinto in appello a maggio 2025 – la protezione pubblica viene ora valutata dal comitato governativo Ravec caso per caso. 

Secondo i media britannici, il principe si sarebbe detto profondamente contrariato dopo che le autorità hanno negato una richiesta di scorta ufficiale avanzata proprio in vista dell’imminento soggiorno. Senza la tutela della polizia, Harry teme che la sua famiglia possa diventare bersaglio del pubblico e della pressione asfissiante dei paparazzi fin dal momento dello sbarco. Una situazione di stallo che, a pochi giorni dall’arrivo, sembra aver fatto sfumare l’atteso incontro dei bambini con il nonno, re Carlo III. 

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