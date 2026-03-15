“harrykuminciamu”:-degustazione-solidale-il-28-marzo-a-catania

Milano, 15 mar. (askanews) – Si terrà sabato 28 marzo a Catania, al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, “Harrykuminciamu”, la degustazione solidale promossa da Assovini Sicilia per sostenere le imprese della ristorazione e dell’ospitalità colpite dal ciclone Harry, che tra il 19 e il 23 gennaio ha investito la Sicilia lasciando danni rilevanti in diverse attività del territorio.

L’iniziativa sarà aperta al pubblico dalle 16 alle 22. Il biglietto d’ingresso costerà 25 euro e comprenderà una consumazione. L’intero ricavato sarà destinato agli operatori della ristorazione e dell’accoglienza colpiti dall’emergenza.

L’appuntamento nasce all’interno di una filiera che in Sicilia lega in modo stretto vino, ristorazione, enoteche e ospitalità. Assovini Sicilia ha scelto di tradurre questo legame in un’iniziativa pubblica di sostegno, coinvolgendo Cantine, Consorzi, associazioni di categoria e organizzazioni del mondo del servizio.

Accanto ai banchi d’assaggio delle aziende vitivinicole saranno presenti gli stand gastronomici curati dall’Unione regionale cuochi siciliani, mentre il servizio di mescita sarà affidato ad Associazione italiana sommelier (Ais), Fisar e Onav. Media partner dell’iniziativa è il quotidiano “La Sicilia”.

Hanno già aderito, assieme a Assovini Sicilia, il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia, il Consorzio di Tutela dei Vini Etna Doc, il Consorzio di Tutela del Cerasuolo di Vittoria Docg, il Consorzio di Tutela Vini Doc Pantelleria, il Consorzio di Tutela Vini Doc Marsala, il Consorzio di Tutela Vini Doc Monreale, il Consorzio di Tutela Vini Doc Faro, il Consorzio di Tutela Vini Val di Noto, il Consorzio Malvasia delle Lipari, la Fondazione SOStain Sicilia, la Federazione delle Strade del Vino dell’Olio e dei Sapori di Sicilia, le Enoteche regionali della Sicilia, il Movimento turismo del vino Sicilia, il Gruppo giovani Assovini Sicilia “Generazione Next” e Le Donne del Vino Sicilia.