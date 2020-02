Harvey Weinstein e Metoo: a Le Iene parla Ronan Farrow | Video Mediaset

Le Iene, si parla di Harvey Weinstein e della vicenda #Metoo con Ronan Farrow, il figlio di Mia e Woody Allen.

La Iena Roberta Rei ha incontrato e intervistato il giornalista Usa Ronan Farrow, figlio adottivo di Mia e Woody Allen. A lui si deve lo scoppio in America dello scandalo delle molestie sessuali legate al produttore Harvey Weinstein che è stato accusato. Non solo, il premio Pulitzer ha parlato anche del “caso Brizzi” scoppiato in Italia e come mai sia calato il silenzio su questa vicenda.

Ecco il video Mediaset con le parole di Ronan Farrow, figlio adottivo di Mia e Woody Allen sul caso Weinstein.

