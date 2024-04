Hasbro in tour nei Toys center con il “gioco del mese”

Si parte con il nuovo Piggy Piggy il 13 e 14 aprile

Roma, 10 apr. (askanews) – I giochi da tavolo, apprezzati da sempre per il loro valore educativo e sociale, hanno conosciuto negli ultimi anni una vera e propria rinascita, complice la riscoperta del piacere di stare insieme e di condividere esperienze ludiche in famiglia o con gli amici. La cultura del gioco, informa una nota, prende piede e si diffonde in tutto lo Stivale, ma va alimentata per mantenere viva la passione e non smettere mai di divertirsi. Ed è per questo che, dal weekend del 13 e 14 aprile 2024, partirà il tour “Gioco del mese”: una serie di appuntamenti dal vivo – targati Hasbro e direttamente all’interno dei Toys Center – completamente dedicati al gioco in scatola, in compagnia dei maggiori esperti di gioco in circolazione pronti a dispensare regole e consigli utili per avere sempre la meglio.

Si parte sabato 13 aprile e si va avanti fino a novembre. A guidare la tappa di Roma, prevista sabato e domenica nel Toys Center di Via Aurelia 1334, i guru romani del gioco in scatola. Stiamo parlando degli appassionatissimi esperti de La Tana dei Goblin, l’associazione ludica più importante in Italia, l’unica a contare più di 50 affiliate sparse in tutta la nazione e con più di 4000 tesserati, che ha come mission la diffusione in tutto il territorio nazionale della cultura del gioco da tavolo.

Ogni mese si cambia gioco. E ad aprile toccherà a una delle novità dell’anno più divertenti in assoluto: il protagonista della prima tappa sarà l’avvincente Piggy Piggy, un frenetico gioco di carte per tutta la famiglia. L’obiettivo del card game è molto semplice: accumulare più punti degli avversari rubando i loro maialini colorati. Le regole altrettanto intuitive: giocare le carte “Cibo” per rubare maialini e fare più punti degli altri, oppure usare le carta “Capra” per sabotare gli avversari costringendoli a rinunciare ai loro cari maialini. Il primo a raggiungere 8 punti vince! Facile a dirsi, estremamente piacevole e spassoso a farsi, soprattutto se a spiegare il gioco – magari facendo anche la prima partita insieme – c’è chi del gioco ne ha fatto quasi una missione di vita, cioè uno degli appassionatissimi giocatori de La Tana dei Goblin.

Il tour “Gioco del mese” sarà quindi l’occasione perfetta per i tantissimi appassionati di giochi in scatola sempre più alla ricerca di nuove persone con cui condividere quella fervida passione che unisce e allieta. Allo stesso modo, le famiglie potranno trascorrere del tempo di qualità insieme e scoprire le ultime novità dei giochi da tavolo. Per essere sempre aggiornati sulle tappe del tour che farà giocare tutti gli italiani e non perdersi proprio quella dedicata al gioco preferito bastano pochi click su giocodelmese.it!