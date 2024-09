Heather Parisi rompe il silenzio sulla gravidanza della figlia Jacqueline: “Non devo giustificarmi e non alimento il gossip”

ROMA – Una pioggia di critiche social si è abbattuta su Heather Parisi. La showgirl vive ad Hong Kong e in questi giorni è tornata in Italia, come testimonia un video pubblicato su Instagram. Ed è proprio nella sezione commenti che molti utenti hanno detto la loro sul fatto che la 64enne non sia andata a trovare la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, che a breve diventerà mamma per la prima volta. Come è noto i rapporti tra le due sono interrotti da anni ormai.

“Quando i capelli hanno la priorità…cara hai già detto tutto di te…ti commenti da sola….ma mi faccia il piacere…”, scrive qualcuno. Nel video Parisi entra in un salone di bellezza: “Prima tappa dopo 12 ore di volo”, dice rivolgendosi alla videocamera. “La tua prima tappa dovrebbe essere un’altra”, commenta un’altra utente. “Non si rinnega mai un figlio per nessun motivo”, sottolinea un terzo follower.

LA RISPOSTA DI HEATHER PARISI

Così, Parisi affida a un altro post la sua risposta e scrive: “Non devo difendere, proteggere o giustificare nulla della mia vita privata, non ho mai alimentato il gossip né mai lo alimenterò“.

Il chiacchiericcio, insomma, non le interessa: “Giornali e Tv lo usano come strumento di distrazione della gente. Io lo trovo uguale alla pornografia. M’infastidisce anche quando riguarda gli altri perché mi disgusta l’idea che un personaggio pubblico debba far sapere i suoi fatti privati“.

E sottolinea: “Voglio essere giudicata per il mio lavoro, per le mie idee, per le mie battaglie invece che per il mio privato. Oggi molti personaggi del mondo dei social o dello spettacolo usano la propria vita privata per far parlare di sé. Questo succede quando non si ha nulla da raccontare dal punto di vista artistico perché non si hanno una carriera e un talento da artista. Io ho carriera e talento e non parlo dei miei fatti privati ad uso della pruderie e della morbosità di una società in cui farsi i cazzi propri non è più un valore“.

