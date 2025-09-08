lunedì, 8 Settembre , 25

Italia, tifosi azzurri di spalle durante l’inno israeliano. Poi i cartelli: “Stop”

(Adnkronos) - L'avvicinamento a Israele-Italia, partita di oggi...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende. Pd e M5S crescono

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala, Pd e M5S...

Sinner cittadino onorario di Torino per le Atp Finals. Il sindaco Lo Russo: “Spirito sabaudo”

(Adnkronos) - Jannik Sinner cittadino onorario di Torino....

Israele-Italia, oggi qualificazioni Mondiali – Il match in diretta

(Adnkronos) - Torna in campo la Nazionale di...
heathrow,-evacuata-parte-dell’aeroporto:-“possibile-incidente-con-materiali-pericolosi”
Heathrow, evacuata parte dell’aeroporto: “Possibile incidente con materiali pericolosi”

Heathrow, evacuata parte dell’aeroporto: “Possibile incidente con materiali pericolosi”

DALL'ITALIA E DAL MONDOHeathrow, evacuata parte dell'aeroporto: "Possibile incidente con materiali pericolosi"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – I vigili del fuoco sono intervenuti per un “possibile incidente con materiali pericolosi” all’aeroporto londinese di Heathrow. Lo riportano i media britannici, precisando che sul posto sono state inviate squadre specializzate per effettuare una valutazione.  

Una parte dell’aeroporto è stata evacuata a scopo precauzionale in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco. “L’intervento è stato richiesto per la prima volta alle 17:01 e squadre provenienti da Feltham, Heathrow, Wembley e dalle stazioni dei vigili del fuoco limitrofe sono state inviate sul posto”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.