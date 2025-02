Hegseth (Usa): Il mondo è più libero e sicuro con una Nato più forte

Segretario americano all’incontro a Bruxelles rilancia 5% spesa Pil

Bruxelles, 13 feb. (askanews) -“Il mondo è più sicuro e più libero quando la NATO è forte”: lo afferma il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, al suo arrivo al quartier generale della NATO a Bruxelles per discutere con i suoi alleati sugli investimenti per la difesa.”Il mondo è un posto più sicuro, un posto più libero quando la NATO è forte. Noi certamente lo pensiamo veramente. I nostri investimenti lo riflettono. Condividiamo le vostre opinioni sulla spesa per la difesa. Il presidente ha detto che il 2% non è sufficiente. E noi sosterremo che fino al 5% è l’investimento necessario da parte dei paesi NATO per garantire che saremo in grado di affrontare le minacce in futuro, che si tratti della Russia nel continente o di una Cina in ascesa che ha anch’essa le proprie ambizioni”.