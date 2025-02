Heineken Italia a Beer & food attraction: occasione per crescita categoria

Primo produttore di birra del Paese con quasi 7 mln di ettolitri prodotti

Milano, 12 feb. (askanews) – Heineken Italia partecipa alla decima edizione di Beer & food attraction, l’appuntamento dedicato al beverage e al mondo bar, in programma a Rimini dal 16 al 18 febbraio prossimi.

Il primo produttore di birra del Paese, con quasi 7 milioni di ettolitri prodotti, presenterà nell’area Arena il suo portafoglio di birre, (oltre 60 le referenze commercializzate in Italia), proponendo, accanto alle degustazioni, la guida esperta dei docenti di Università della Birra, Luca Parigi e Fabio Spina per spingere la conoscenza di un comparto sempre più variegato. A marchi nazionali, Heineken, Birra Moretti, Ichnusa, Birra Messina e Dreher si aggiungeranno anche specialità internazionali come Lagunitas Ipa, Blanche de Bruxelles e Slalom.

Heineken, che produce una bottiglia di birra su tre stappata nel nostro Paese e conta più di 2mila dipendenti, è presente sul territorio con i quattro birrifici di Comun Nuovo (BG), Assemini (CA), Massafra (TA) e Pollein (AO) e con un network distributivo – Partesa – specializzato nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca. che opera con centri logistici su tutto il territorio.