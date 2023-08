Heineken: nuova campagna sul bere responsabile con Max Verstappen

Dal 21 settembre al 15 ottobre partnership con Uber per sostenere messaggio

Milano, 31 ago. (askanews) – Quando ti metti alla guida non devi mai aver bevuto alcolici. E’ il messaggio che Heineken, partner globale della F1, lancia dal primo settembre in Italia con la sua nuova campagna creativa globale ‘When you drive, never drink’, intitolata “The best driver” (il miglior guidatore). Nello spot Max Verstappen è nel ruolo del guidatore scelto per tutte le serate fuori con gli amici a sottolineare come il “miglior guidatore” sia chi si prende la responsabilità di non bere.

L’obiettivo di Heineken è evidenziare che, quando si tratta di tornare a casa dopo una serata fuori, l’unica persona scelta per mettersi al volante dovrebbe essere quella che non ha bevuto alcolici. E per sostenere questo messaggio di responsabilità ha attivato una partnership con Uber. Nei weekend dal 21 settembre al 15 ottobre prossimi, tutti i consumatori di Heineken che vorranno ottenere un passaggio sicuro con Uber nelle città di Roma e Milano, potranno usufruire di un buono sconto del valore di 10 euro. I codici per i buoni sconto verranno messi a disposizione dei consumatori tramite pubblicità su Facebook e Instagram.

La creatività della campagna, online dal primo settembre al 15 ottobre su Facebook, Instagram, YouTube, Teads, Spotify e Display, si ispira a una nuova ricerca che evidenzia i criteri di scelta del guidatore designato, tra questi i principali sono l’esperienza del guidatore e la disponibilità di una persona del gruppo ad offrirsi volontaria1.

“Come pilota di F1, prendere le giuste decisioni, sia in pista sia fuori, è di vitale importanza per il successo – ha dichiarato il campione di F1, Max Verstappen – Quando si è alla guida, essere lucidi e risoluti, specialmente quando si tratta di sicurezza, è cruciale. Oltre a lavorare a un nuovo, entusiasmante progetto nell’ambito del gaming con Heineken chiamato Player 0.0, sono orgoglioso di essere ambasciatore di Heineken 0.0 per aiutare a promuovere il consumo responsabile tra i fan del motorsport in tutto il mondo. La campagna è stata molto divertente da girare e spero che tutti apprezzino non solo il film, ma anche l’importante messaggio alla base”.