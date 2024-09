Helen Comin muore dopo la sostituzione delle protesi al seno. Ecco cosa può essere successo

ROMA – Morire dopo la sostituzione di protesi al seno. Un intervento considerato di ‘routine’ che si rende necessario se una protesi si rompe, se subentra una contrattura capsulare dopo anni dall’inserimento. E’ successo ad Helen Comin, la mamma operata il 5 settembre in una clinica privata, la DiViClinic, a Castelfranco Veneto per sostituire le protesi messe 10 anni fa. Dopo un’ora, si legge dalle prime ricostruzioni, il malore, il passaggio in rianimazione e cinque giorni dopo la morte.

Cosa può esserle successo? In questi 5 giorni in rianimazione non sono intervenuti e questa attesa è stata fatale? La paziente doveva essere riportata in sala operatoria? “Spesso la sostituzione delle protesi implica la manipolazione da parte del chirurgo della capsula periprotesica e il distacco dai tessuti. Rispetto ad un inserimento di protesi che si fa per la prima volta è un intervento in cui c’è maggior sanguinamento: si raccoglie più sangue nei drenaggi e nella manipolazione sulla parete toracica potrebbe capitare che qualche vaso nella sua recisione possa ritrarsi all’interno del torace causando un sanguinamento che a quel punto non resta nella tasca della protesi, ma si raccoglie all’interno del torace e può causare diversi problemi come un emotorace e può alterare la funzione di cuore e polmoni”. E’ un’ipotesi, le indagini sono in corso, quella che approfondisce il professor Benedetto Longo, chirurgo plastico al Policlinico Tor Vergata di Roma, e che potrebbe dare una possibile spiegazione a cosa sia accaduto alla donna che lascia 4 figli e un marito nella disperazione. E’ un rischio che può avere questo intervento e che potrebbe esser sfuggito all’occhio del chirurgo e per il quale la paziente, qualora fosse stata questa la causa (al momento sono indagati l’anestesista e il titolare della clinica, ndr), doveva essere immediatamente rioperata, aperto il torace, e il vaso sanguinante bruciato.

Come si può prevenire questo rischio? “Prima dell’intervento si devono fare esami che valutino la coagulazione oltre a quelli di routine: devo sapere- precisa Longo- se è una paziente che sanguina tanto proprio perché nel reinserimento delle protesi ho più perdite della prima volta. E poi si fanno ecografia e risonanza per valutare le condizioni delle protesi: anomalie, rottura, perdite di silicone”.

Il reinserimento delle protesi “è un intervento più sanguinolento- spiega Longo- proprio per la gestione della capsula (ovvero quel tessuto fibroso che l’organismo forma fisiologicamente nel tentativo di isolare la protesi percepita come corpo estraneo) che determina sanguinamento. Deve infatti essere totalmente interrotta dal chirurgo- spiega ancora il plastico- con incisioni circonferenziali e radiali che il chirurgo fa per creare un tessuto di ancoraggio e una nuova tasca alla protesi che sia idonea… è un pò come- conclude l’esperto- ricucire un vestito e renderlo più aderente e idoneo alla nuova protesi“.

In attesa delle indagini e dell’autopsia i familiari della donna chiedono “verità” e ricordano che Helen era in ottima salute.

L’articolo Helen Comin muore dopo la sostituzione delle protesi al seno. Ecco cosa può essere successo proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it