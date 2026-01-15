hellas-verona-bologna-2-3,-italiano-ritrova-la-vittoria-e-si-rilancia-in-corsa-europea

(Adnkronos) – Il Bologna torna a vincere dopo 54 giorni in campionato battendo 3-2 l’Hellas Verona nel recupero della 16esima giornata di Serie A, disputato oggi, giovedì 15 gennaio, allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. Al vantaggio dei padroni di casa con Orban al 13′, replicano Orsolini al 21′, Odgaard al 29′ e Castro al 44′.
Al 26′ della ripresa l’autogol di Freuler fissa il punteggio sul 3-2 finale. Per gli scaligeri è il secondo ko di fila che vuole dire ultimo posto in classifica a quota 13 insieme al Pisa. I rossoblù ritrovano i tre punti, scavalcano la Lazio e si portano all’ottavo posto con 30 punti, a -1 dall’Atalanta settima.
Partono meglio i padroni di casa avanti al 13’ con Orban dopo una lunga cavalcata di Bernede. La reazione degli ospiti è immediata: al 21’ Orsolini firma l’1-1 con un sinistro spettacolare, poi al 29’ Odgaard completa il sorpasso su assist di Dominguez. Al 44’ Castro cala il tris con una conclusione potente sotto la traversa.
Nella ripresa Zanetti passa al 3-4-3 e il Verona accorcia al 26′ grazie a un’autorete di Freuler, nata da una rimessa lunga di Montipò. L’Hellas spinge nel finale, ma Ravaglia salva il risultato con un intervento decisivo su Sarr al 32’.