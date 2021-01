Il Napoli è atteso allo stadio Bentegodi per la sfida contro il Verona, gara valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A. Così gli azzurri hanno la possibilità di chiudere il girone a 37 punti, senza contare la gara da recuperare contro la Juventus di Pirlo, che permetterebbe agli azzurri di completare la prima parte dell’anno con 40 punti. Ieri l’Inter e il Milan sono state fermate rispettivamente da Udinese e Atalanta (che ha sconfitto i rossoneri con un largo punteggio (3-0, ndr). Gattuso e i suoi uomini hanno dunque la possibilità di avvicinarsi molto pericolosamente alla vetta del campionato, inaspettatamente rispetto a quello che stava succedendo ad inizio di questo mese corrente, periodo in cui il Napoli aveva vinto solo 1 gara delle precedenti 5 giocate (quella contro il Cagliari, mentre aveva perso contro Inter e Lazio, pareggiato contro il Toro e perso contro lo Spezia). Tra primo e secondo tempo, con il risultato di 1-1, ha parlato Federico Dimarco.

LEGGI QUI LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL CALCIOMERCATO AGGIORNATE

Hellas Verona-Napoli, Dimarco parla a fine primo tempo

“In occasione del primo tempo mi sono ritrovato sbilanciato, non sono riuscito a tenere d’occhio il pallone e mi sono fatto superare sotto le gambe. Ma dobbiamo continuare così nel secondo tempo, perché abbiamo reagito bene. La mia esultanza? Sono andato da Juric perché ne avevamo parlato ieri. Dobbiamo portare a casa il risultato ora”

SEGUICI ANCHE SU TWITTER CLICCANDO QUI

The post Hellas Verona, Dimarco: “In occasione del goal di Lozano ero sbilanciato. Dobbiamo continuare così” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento