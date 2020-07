Hellas Verona-Inter 2-2: Veloso fa sorridere Juric, nerazzurri al quarto posto

L’Inter rimane al quarto posto in classifica dopo il 2-2 ottenuto in casa dell’Hellas Verona. I nerazzurri ribaltano lo svantaggio creato da Lazovic con il tap-in di Candreva e l’autorete dell’ex Dimarco, ma si fanno rimontare nel finale dal Veloso. Si chiude così la 31a giornata di Serie A. L’Hellas Verona incarna lo spirito del tecnico Juric e dimostra sin dall’inizio di non voler arrendersi all’Inter. Bastano due minuti alla squadra gialloblù per sbloccare il risultato con Lazovic, che… continua a leggere sul sito di riferimento