​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus della Serie A! Non ci sono state grandi polemiche nel post Verona-​Juve. Gol di Kumbulla annullato per fuorigioco millimetrico, un calcio di rigore concesso al Verona per un fallo di mani di Bonucci e un altro non concesso (proteste Juve) per un tocco di mani di Gunter con il pallone che sbatte sul braccio attaccato al corpo. Questi gli episodi visti dalla Gazzetta dello Sport: “Al…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Hellas Verona-Juve, la moviola dei quotidiani: qualche incertezza per Rocchi, bene il Var proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento