BRINDISI – È Melodi-mania al G7: 5 secondi di trasmissione social per 15 milioni di visualizzazioni in poche ore. È decisamente il “selfie” e il video più visto di tutti quelli trasmessi dalla premier Giorgia Meloni da Borgo Egnazia sul summit del G7, quello del saluto della premier Giorgia Meloni e del suo omologo indiano Narendra Modi.

I due leader si sono incontrati a margine del G7 in Puglia e hanno ripreso l’hastag della loro amicizia, già battezzato l’anno scorso, dopo i loro primi incontri ufficiali, frutto della fusione dei propri nomi, Meloni e Modi- Melodi appunto-che ha avuto grosso seguito in India.

“Hello from the Melodi team“, è infatti il selfie-saluto dei due capi di governo diffuso dalla premier italiana su X: il risultato? Si tratta del filmato più visto tra quelli da lei pubblicati al G7, perfino di quello che mostra l’arrivo di Papa Francesco, “fermo” a poco più di 500.000 visualizzazioni in 24 ore. Decisamente molto, molto al di sotto delle 15 milioni totalizzate in appena 5 ore.

L’articolo “Hello from the Melodi team” è il saluto del G7 più visto nel mondo (e in India) proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it