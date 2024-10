Hennessy annuncia collaborazione con artista Jean-Michel Othoniel

Per due decanter in edizione limitata della collezione X.O di cognac

Milano, 6 ott. (askanews) – Il leader mondiale di cognac Hennessy ha annunciato la collaborazione con l’artista francese Jean-Michel Othoniel per la creazione di due decanter in edizione limitata della collezione X.O., il primo cognac Extra Old. Si tratta di “Hennessy X.O Masterpiece” e “Hennessy X.O Limited Edition”. Il primo è in cristallo di Baccarat ornato da molteplici sfaccettature che incarnano l’amore del 60enne artista transalpino per la luce e i riflessi. Racchiuso in legno di quercia intagliato a mano, che ricorda le iconiche botti di Hennessy, il decanter è custodito come se fosse una pietra preziosa. Il secondo si presenta invece come una gemma rosso rubino racchiusa in una struttura metallica dorata, con angoli e sfaccettature intricate che catturano e riflettono la luce, ed ha un’apertura che consente la sostituzione della bottiglia.

“Ognuno dei due decanter testimonia il potere di reimmaginare oggetti familiari con un nuovo significato e una nuova bellezza” ha dichiarato Othoniel, spiegando che “immergermi nell’arte della fabbricazione delle botti e della produzione del cognac è stata un’esperienza profonda, che ha rafforzato la mia ammirazione per l’eredità di artigianalità di Hennessy, con cui c’è un’amicizia di lunga data, una stima che dura da oltre vent’anni”. “Grazie al rispetto reciproco e alla visione comune – ha concluso – abbiamo coltivato un legame che oggi sono felice di vedersi concretizzare in questo progetto: questa collaborazione arricchisce il mio universo creativo e sono entusiasta di far conoscere l’arte contemporanea a un nuovo pubblico”.

“La collaborazione con artisti, designer e architetti di fama mondiale è parte integrante dell’identità e della storia della Maison” ha affermato il Ceo di Hennessy, Laurent Boillot, precisando che “riafferma la nostra attenzione e dedizione alla creatività e all’artigianato”. Negli anni infatti, lo storico marchio oggi di proprietà del gruppo del lusso LVMH, ha collaborato con personaggi del calibro di Tom Dixon, Frank Gehry e Kim Jones.