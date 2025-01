Hera: in piano 2028 investimenti per 5,1 mld, cedola in crescita fino 21%

Previsto un utile in crescita di circa il 6% medio annuo

Milano, 23 gen. (askanews) – Investimenti quinquennali in aumento a 5,1 miliardi per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica e aumentare ulteriormente la resilienza di reti e impianti, utile in crescita di circa il 6% medio annuo e dividendo in crescita del 21% (fino a 17 centesimi per azione), con un rendimento medio annuo di circa il 5%. Sono i principali dati del nuovo piano industriale di Hera al 2028.

Previsti anche una crescita strutturale del Mol a 1,7 miliardi e un rapporto debito netto/mol stabilmente al di sotto del 3x nell’arco di piano (previsto a 2,8x nel 2028).

Con riferimento agli investimenti complessivi, il 25% contribuirà alla digitalizzazione e all’innovazione, il 47% all’incremento della resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici e il 60% alla transizione ecologica.

“Un piano di investimenti di 5,1 miliardi, in aumento del 46% rispetto al quinquennio precedente, a supporto di uno sviluppo industriale sostenibile e per l’incremento di resilienza delle nostre infrastrutture ci permetterà di traguardare al 2028 un margine operativo lordo di 1,7 miliardi sostenuto da una crescita visibile sia organica che per linee esterne”, ha commentato Cristian Fabbri, presidente esecutivo del gruppo Hera. “Il miglioramento degli obiettivi del nuovo Piano industriale e le positive previsioni, economiche e finanziarie, dei risultati 2024, ci permettono di rivedere al rialzo la politica dei dividendi proponendo un incremento, rispetto al 2024, del 7% già a partire dal 2025 fino ad arrivare al 21% al 2028. In crescita, a quasi 11 miliardi, anche il valore economico distribuito nei 5 anni di piano agli stakeholder dei territori nei quali operiamo”.