herita-marzotto-wine-estates-“leader-esgfi”-ai-sustainability-award-2025

Milano, 23 ott. (askanews) – Herita Marzotto Wine Estates ha conquistato il primo posto ai Sustainability Award 2025, ricevendo il titolo di “Leader ESGFI” per l’integrazione di sostenibilità, finanza e innovazione nel proprio modello di impresa. Il riconoscimento giunge dopo il raggiungimento della Carbon Neutrality per l’esercizio 2024, traguardo che ha reso Herita la prima azienda vitivinicola italiana certificata in questo ambito. Il risultato consolida il ruolo del gruppo tra i protagonisti della sostenibilità nel settore.

I Sustainability Award, ideati da Kon Group con ELITE, Azimut e Open-es, rappresentano un riferimento nazionale per la valutazione delle performance ESG delle aziende italiane. Alla quinta edizione hanno partecipato 344 imprese tra le più rilevanti del Paese.

“Questo riconoscimento premia un lavoro di anni: non è un punto d’arrivo ma un nuovo inizio” ha dichiarato l’Ad, Andrea Conzonato, spiegando che “il nostro obiettivo è ridurre sempre più le emissioni, aumentare l’uso di energia pulita e migliorare il risparmio idrico per un futuro sostenibile”.

Fondata nel 1935 dal conte Gaetano Marzotto, Herita Marzotto Wine Estates comprende alcune delle principali aree vitivinicole italiane: Veneto Orientale, Conegliano-Valdobbiadene, Trentino-Alto Adige, Lugana, Franciacorta, Chianti Classico, Maremma e Sardegna. Nel 2022 si è aggiunta la tenuta Roco Winery in Oregon, Stati Uniti. Il gruppo dispone di circa 800 ettari di vigneti, un fatturato di oltre 248 milioni di euro e una produzione di 25 milioni di bottiglie vendute nel 2024 in più di 90 Paesi. Riunisce marchi come Santa Margherita, Torresella, Kettmeir, Ca’ del Bosco, Cà Maiol, Lamole di Lamole, Vistarenni, Sassoregale e Cantina Mesa.