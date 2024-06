heritage-lab-di-italgas-celebra-l’importanza-della-memoria

Il prof. Recalcati: “Il passato rappresenta una preziosa eredità”

Torino, 10 giu. (askanews) – Alla sede ItalGas di Torino fa tappa Archivissima, il primo festival italiano dedicato alla promozione dei patrimoni conservati negli archivi che nel weekend dal 6 al 9 giugno ha coinvolto diversi enti e aziende del territorio. La società italiana, leader nella distribuzione del gas, ha celebrato il valore di Heritage Lab, luogo di incontro fisico e virtuale e laboratorio di digitalizzazione che permette all’azienda di perpetuare il grande patrimonio storico del suo archivio e di condividerlo con la comunità e il territorio. Ospite dell’evento è stato il professor Massimo Recalcati, noto saggista e psicanalista, che ha tenuto una lectio dal titolo “La Nostalgia come gratitudine”. “La mia riflessione punta sul valore del tempo e del passato, cercando di dimostrare come questo non sia semplicemente un cimitero dei ricordi: non è un peso che noi portiamo al collo, ma rappresenta un’eredità. Freud, poco prima che morisse, disse: se vuoi davvero ereditare quello che i padri ti hanno lasciato, devi saperlo riconquistare. Il concetto di riconquista del passato è il tema centrale che propongo”. Tra i vari incarichi istituzionali ricoperti, Massimo Recalcati è direttore scientifico della Scuola di specializzazione in psicoterapia dell’Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata, e dal 2020 è membro fondatore delle Società Cittadine di Psicoanalisi nonché membro della Società Milanese di Psicoanalisi “Elvio Falchinelli”. “Recentemente ho lavorato sul tema della nostalgia. Da una parte noi possiamo rimpiangere il passato, e in tal caso la nostalgia prende la forma del rimpianto. Ma può avere anche una forma positiva, quella della gratitudine. Noi diventiamo davvero eredi se siamo in grado di conquistare quello che le generazioni prima di noi ci hanno lasciato. È importante conservare e avere un patrimonio storico e avere memoria, perché, come dice il mio maestro, le cose serie fanno serie, cioè, sanno durare nel tempo”.La missione di Heritage Lab è trasformare digitalmente il patrimonio aziendale Italgas con tecnologie innovative, mettendo i dati al servizio del pubblico e alimentando le relazioni positive con istituzioni, università e centri di ricerca.