Higuain “Via da Napoli per De Laurentiis, la Juve mi ha cacciato”

ROMA (ITALPRESS) – “Quando lasciai Madrid piansi, cosi’ come quando andai via da Napoli. Ma, con De Laurentiis, non c’erano affinita’ di pensiero. Mi ha convinto a prendere la mia decisione, non volevo piu’ stare un minuto con lui”. A rivelarlo, in un’intervista al quotidiano sportivo spagnolo ‘Marca’, e’ l’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain, 32 anni, ex punta di Real Madrid, Napoli, Chelsea e Milan, che ne ha anche per il suo attuale club. “Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo – spiega il bomber argentino – hanno voluto fare un salto di qualita’ e mi dissero che mi stavano trovando una nuova sistemazione.

