hip-hop,-l’italia-conquista-l’argento-ai-mondiali-di-phoenix

Sergio Iapino: risultato storico per il team azzurro

Roma, 19 ago. (askanews) – Risultato storico per l’hip hop italiano che ai mondiali di Phoenix, in Arizona, ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Megacrew con il team Ping Pong Alpha in una delle gare più prestigiose e competitive: il World Hip Hop Dance Championship 2024.Il team vincente è nato dalla fusione di due eccellenze italiane dell’hip hop: la Ping Pong Pang Crew e la Alpha Dance Project, guidate da Patrizio Ratto, Rachele Ratto e Antonio Buonavoglia. La combinazione delle loro visioni artistiche ha dato vita ad un gruppo di giovani talenti che, con passione e dedizione, è riuscito a infiammare il palco delle finali, conquistando pubblico e giuria grazie ad un format unico e spettacolare. A completare il successo, un team di supporto molto affiatato, formato dalle crew No Limits e Hood Zero Double Nine, che ha sostenuto la Ping Pong Alpha in ogni fase della competizione, con uno spirito di squadra che è stato fondamentale non solo per il successo della crew, ma anche per elevare il nome dell’Italia e i colori della nostra bandiera a livello internazionale.”Abbiamo fatto la storia di Hip Hop International Italy”, ha commentato Giordano Di Pietro, capo delegazione della nazionale italiana, evidenziando l’eccezionale portata di questo risultato, un traguardo che segna un nuovo capitolo per la danza urbana del nostro Paese. “L’Italia è ricca di giovani talenti e sono fiero che anche a livello internazionale si siano distinti – ha aggiunto Sergio Iapino, direttore di Hip Hop International Italy – l’eccellenza della formazione e il talento delle crew italiane dimostrano che siamo capaci di competere e brillare sui più importanti palcoscenici mondiali”.Gli fa eco Meg Vasselli, direttrice tecnica di Hip Hop International Italy nonché uno dei 18 giudici al campionato di Phoenix, che si è detta profondamente orgogliosa della standing ovation ricevuta dai Ping Pong Alpha: “In quel momento ho capito che i nostri ragazzi stavano lasciando un segno nella storia internazionale di questa disciplina, grazie alla forza di una performance originale e di grandissimo impatto visivo. Questo straordinario risultato non solo consacra i Ping Pong Alpha come una delle migliori crew al mondo, ma rafforza anche il ruolo di Hip Hop International Italy come punto di riferimento per la danza urbana in Italia, un risultato per cui io e Sergio Iapino stiamo lavorando da molti anni”.