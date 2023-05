Hiroshima blindata per il G7, Meloni è la quinta donna a partecipare

Oggi bilaterale con Kishida

Hiroshima, 18 mag. (askanews) – Centro di Hiroshima blindato in vista del G7 che si apre domani.

Tra i luoghi chiusi al pubblico c’è l’Hiroshima Peace Memorial Park, che i leader dovrebbero visitare domani. Davanti, questa mattina, un gruppo di attivisti per la pace ha svolto una manifestazione. Chiuso anche l’Atomic Bomb Dome, simbolo del potere distruttivo delle armi nucleari nella città che subì il primo bombardamento atomico al mondo il 6 agosto 1945, inaccessibile per tutta la durata del vertice.

Durante il vertice, secondo la polizia, saranno mobilitati fino a 24.000 membri del personale di sicurezza. Le misure rafforzate – ricorda Kyiodo News – seguono un incidente di aprile in cui un ordigno esplosivo è stato lanciato contro il primo ministro giapponese Fumio Kishida mentre era in visita a Wakayama, nel Giappone occidentale, e la sparatoria mortale dell’ex primo ministro Shinzo Abe durante un discorso elettorale nel luglio dello scorso anno.

In atteso dell’inizio alcuni tra i leader sono già arrivati. Tra questi il presidente americano Joe Biden e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che a breve avrà un bilaterale con Kishida. Meloni, ricorda oggi in un articolo il quotidiano Sankey, è l’unica leader donna al tavolo, la quinta nella storia dei G7. Prima di lei ci sono state Angela Merkel, la canadese Kim Campbell, Margaret Thatcher e Theresa May. Partecipa, ma non come stato membro, Ursula von der Leyen per la Ue.

