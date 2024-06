hitachi-energy-annuncia-nuovi-investimenti-per-4,1-mld-di-euro

Per far fronte a rafforzata richiesta di energia elettrica

Roma, 7 giu. (askanews) – Hitachi Energy ha annunciato oggi di aver innalzato la sua previsione d’investimento di ulteriori 4,1 miliardi di euro in produzione, ingegneria, digitalizzazione, ricerca e sviluppo e partnership entro il 2027, raddoppiando gli investimenti effettuati negli ultimi tre anni. Questa cifra si aggiunge all’investimento recentemente annunciato di 1,4 miliardi di euro per aumentare la produzione globale di trasformatori.

“L’elettricità sarà la spina dorsale dell’intero sistema energetico e il cambiamento sta avvenendo più velocemente di quanto molti pensassero possibile. Nuovi modelli di business, l’armonizzazione dei progetti, insieme alle partnership sono i fattori chiave per l’aumento del ritmo del cambiamento”, ha affermato Claudio Facchin, CEO di Hitachi Energy.

L’incremento serve a rafforzare la capacità globale di ricerca e sviluppo, ingegneria e produzione di trasformatori, corrente continua ad alta tensione (HVDC) e prodotti ad alta tensione in un momento di rafforzata richiesta. Supporterà anche il dispiegamento di soluzioni basate sull’elettronica di potenza, automazione della rete e soluzioni software, servizi in linea con il piano Hitachi Energy 2030. Gli investimenti andranno anche in partnership, catena di approvvigionamento, digitalizzazione e automazione, che sono abilitatori per supportare l’espansione della capacità e aumentare la velocità di immissione sul mercato.

L’integrazione di più fonti di energia rinnovabile come il solare e l’eolico, insieme alla soddisfazione della domanda di elettrificazione di trasporti, edifici, industria e altri settori, necessita di un’infrastruttura di rete sicura e flessibile. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, l’aumento dell’uso dell’intelligenza artificiale (Ia) generativa e la quantità crescente di dati digitali richiedono un’espansione dei data center e la domanda globale di elettricità potrebbe raddoppiare entro il 2026.

L’azienda ha anche annunciato oggi che investirà circa 330 milioni di dollari per espandere e modernizzare il suo stabilimento principale a Ludvika e un nuovo campus a Vasteras, entrambi in Svezia, in tutti i portafogli di prodotti. Lo stabilimento di Ludvika, con oltre 120 anni di innovazione, produce trasformatori, prodotti ad alta tensione e sistemi HVDC, e si espanderà di oltre 30.000 metri quadrati. Questo permetterà una nuova capacità di produzione di grandi trasformatori. Un nuovo impisnyo a Vasteras ospiterà 1.800 dipendenti, inclusi un centro di ricerca e sviluppo e una struttura di produzione all’avanguardia per l’automazione della rete. La forza lavoro in Svezia crescerà di ulteriori 2.000 unità per supportare la transizione energetica accelerata.

Hitachi Energy è parte del conglomerato giapponese Hitachi e ha sede in Svizzera. Impiegha circa 45.000 dipendenti in 90 paesi e generiamo volumi di affari di circa 13 miliardi di dollari USA.