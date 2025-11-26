mercoledì, 26 Novembre , 25
hiv,-campagna-‘la-scelta-sei-tu’,-l’infettivologo:-“persone-con-hiv-parte-attiva-nella-cura”
Hiv, campagna ‘La scelta sei tu’, l’infettivologo: “Persone con Hiv parte attiva nella cura”

Hiv, campagna ‘La scelta sei tu’, l’infettivologo: “Persone con Hiv parte attiva nella cura”

DALL'ITALIA E DAL MONDOHiv, campagna 'La scelta sei tu', l'infettivologo: "Persone con Hiv parte attiva nella cura"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Campagne come ‘Choose You = La scelta sei Tu’, “sono fondamentali perché parlano direttamente alle persone con Hiv con un linguaggio chiaro, rispettoso e al passo con i tempi. Offrono informazioni affidabili sulla terapia, sui diritti, sulla salute sessuale, sul significato di U=U, aiutando le persone a sentirsi parte attiva del proprio percorso di cura”. Così Davide Moschese, infettivologo dell’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano in vista della Giornata mondiale contro l’Aids che si celebra ogni anno il 1° dicembre, commenta l’importanza della campagna di sensibilizzazione di Gilead Sciences.  

“La vita delle persone che vivono con Hiv è cambiata in modo radicale – spiega l’esperto – Oggi, grazie alle terapie moderne e semplici da assumere e altamente efficaci, è possibile raggiungere una qualità di vita e un’aspettativa di vita paragonabile a quella della popolazione generale. L’infezione è diventata una condizione cronica e gestibile. Chi segue regolarmente la terapia mantiene la carica virale non rilevabile e può vivere pienamente la propria vita anche da un punto di vista affettivo, sessuale e familiare. Abbiamo inoltre un principio scientifico fondamentale, quello dell’U=U – Undetectable = Untransmittable, ovvero non rilevabile = non trasmissibile – che dimostra come una persona con virus non rilevabile sul sangue non trasmetta l’Hiv per via sessuale. Questo ha un impatto enorme nel ridurre le ansie e lo stigma, restituendo serenità e prospettive che fino a pochi decenni fa erano impensabili per le persone che vivono con Hiv”. 

Secondo Moschese, queste campagne “contribuiscono a ridurre lo stigma sia esterno che interiorizzato, favoriscono l’aderenza alla terapia e incoraggiano un rapporto più aperto e sincero con i professionisti sanitari. Rendere i pazienti più consapevoli e informati – sottolinea – significa infatti aiutarli a fare scelte libere, informate ma anche consapevoli e questo si produce in migliori risultati clinici e in una qualità della vita più alta. Sono iniziative che ovviamente non sostituiscono la parte ospedaliera del percorso di cura – conclude – ma che la potenziano e quindi si lavora di concerto per ottenere il massimo dal percorso di cura e mettere sempre davvero al centro la persona”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.