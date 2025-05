Hiv e prevenzione, in due anni è aumentato del 43% l’uso della Prep

ROMA – A due anni dall’autorizzazione al rimborso Aifa (maggio 2023), l’implementazione della Profilassi Pre-Esposizione (PrEP) contro l’Hiv in Italia ha registrato un incremento straordinario del 43,2%, con 16.220 utenti nel 2024 rispetto ai circa 11.330 dell’anno precedente. I dati, presentati nella 17a edizione di Icar-Italian Conference on Aids and Antiviral Research a Padova, sono però accompagnati anche da alcuni problemi ancora da risolvere, come l’ampia difformità dei servizi sul territorio. Vi è inoltre una crescita delle infezioni sessualmente trasmissibili (Ist) e dell’uso di sostanze nelle attività sessuali (chemsex).

L’USO DI PrEP E LA DISTANZA TRA NORD E SUD – Secondo il report congiunto del network ICONA e dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 2024 gli utenti PrEP sono saliti a 16.220, con un incremento del 43,2% rispetto al 2023. Ma la crescita non è uniforme: se l’Emilia-Romagna ha registrato un balzo del 54,7%, e il Friuli-Venezia Giulia addirittura del 65,4%, regioni come la Campania (+10%) e la Puglia (0%) restano fanalino di coda, mettendo in evidenza gravi disparità territoriali. La concentrazione dei servizi nei centri Hiv ospedalieri, inoltre, continua a rappresentare un ostacolo all’accesso per le fasce più vulnerabili della popolazione.

LA NECESSITÀ DI EROGARE LA PrEP SUL TERRITORIO E NON SOLO IN OSPEDALE

Lo studio PrIDE ha indagato l’efficacia della somministrazione della PrEP al di fuori dei centri ospedalieri, esplorando ambulatori e sportelli community-based in varie città italiane. È emersa la capacità di attrarre un’utenza più eterogenea, con una maggiore presenza di persone non binarie e transgender, più partecipe alle attività di monitoraggio, con percentuali di risposta ai questionari di aderenza e stigma superiori rispetto ai centri ospedalieri. I partecipanti si sono inoltre dichiarati più soddisfatti del rapporto con gli operatori. Questi risultati confermano l’efficacia di modelli più accessibili e inclusivi, capaci di ridurre le barriere culturali e logistiche.

L’AUMENTO DELLE IST – C’è un ulteriore aspetto da considerare. La protezione dal rischio di contagio da Hiv non deve certamente implicare un allentamento delle altre misure preventive, con il rischio di contrarre altre Ist come sifilide e gonorrea. I dati raccolti dagli studi ‘Hiv PrEP and Sti Surveillance: insights from a Tertiary Hiv Unit’ (Padova) e ‘The need and frequency of Sti testing depends on the lifestyle of the people on PrEP. Data from the PrEP Point Plus (Ppp) in Bologna’ sul monitoraggio delle Ist tra gli utenti PrEP indicano che circa un quarto dei partecipanti (25 e 26%) ha contratto almeno un’infezione sessualmente trasmessa nel corso del follow up. Questo suggerisce l’opportunità di sviluppare un approccio basato non su controlli trimestrali, ma sulla frequenza dei rapporti e sull’uso del profilattico, per personalizzare i controlli e migliorare sia la qualità dell’assistenza che l’uso delle risorse sanitarie.

LA PREVALENZA DI ‘CHEMSEX’ SALE DAL 14 AL 22%

Lo studio ‘Rising chemsex trends among PrEP users in Milan: a 2024-2025 study’ di inizio 2025 ha messo in luce un aumento del chemsex. La pratica, che prevede l’uso di sostanze per prolungare o intensificare i rapporti sessuali, ha interessato il 22% degli intervistati, in aumento rispetto al 14% del 2024. Le sostanze maggiormente impiegate includono mephedrone (38%), Ghb/Gbl (22%) e Mdvp (13%). Tale tendenza pone l’accento sulla necessità di integrare nei percorsi di prevenzione oltre all’offerta di PrEP anche adeguati servizi di counseling psico-sociale e programmi per la riduzione dell’impatto negativo di queste sostanze sulla salute.

L’IMPEGNO DELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA

“I dati proposti a Icar 2025- sottolinea la professoressa Annamaria Cattelan, copresidente Icar- mostrano come un’offerta differenziata dei servizi di erogazione della PrEP, come per esempio le sedi dei check-point, o le sedi di associazioni locali, possa contribuire alla diffusione della PrEP specie nelle popolazioni difficili da raggiungere. È altresì strategico adottare un approccio integrato che comprenda programmi di formazione del personale dedicato mirati alle conoscenze del chemsex, di eventuali altre pratiche sessuali e del counseling motivazionale al fine di riconoscere e gestire tempestivamente i comportamenti a rischio. Parallelamente, altro passaggio essenziale affrontato ad Icar, è la discussione sull’adozione di un modello di screening delle Ist che sia flessibile e modulato in base al profilo di rischio di ciascun utente”. “Le infezioni sessualmente trasmesse restano temibili e sono in forte crescita, sia nella popolazione generale che tra le persone con Hiv- evidenzia il professor Saverio Parisi, copresidente Icar- È dunque fondamentale ricordare l’importanza di tutti gli strumenti preventivi, a partire dal preservativo. In questo discorso deve rientrare anche una rinnovata attenzione alla prevenzione del Papilloma Virus: il vaccino è raccomandato non solo nella popolazione generale in età preadolescenziale, ma anche nelle persone con Hiv per ridurre l’incidenza di lesioni e tumori correlati. Icar 2025 ha rappresentato anche l’occasione per mettere a confronto i modelli virtuosi di alcune città nell’ottimizzazione degli screening e nel garantire percorsi rapidi di avvio al trattamento”.

A PADOVA OLTRE 1200 PARTECIPANTI PER ICAR 2025. TEST IN CITTA’

La 17° edizione di Icar ha coinvolto oltre 1.200 tra clinici, giovani ricercatori, infermieri, operatori sociali, volontari delle associazioni della Community. L’iniziativa si è confermata come punto di riferimento per la comunità scientifica su Hiv-Aids, Epatiti, Ist e altre tematiche infettivologiche. Icar è stato organizzato con il patrocinio della Simit e delle principali società scientifiche di area infettivologica e virologica e della Community. TEST GRATUITI IN CITTA’ – Nei giorni del congresso è stata coinvolta anche la cittadinanza con i test in piazza anonimi, gratuiti, affidabili per Hiv, Epatite B e C, Sifilide che si sono tenuti presso il Lungargine del Piovego il 21 maggio dalle 18.30 alle 24, il 22 e il 23 dalle 18.30 alle 23. I presidenti di questa edizione sono la professoressa Annamaria Cattelan, direttore Uoc Malattie Infettive Aou Padova; Paolo Meli, Associazione Comunità Emmaus (Bergamo), referente Cica-Coordinamento Italiano Case Alloggio per persone con Hiv/Aids; professor Saverio Parisi, ordinario di Malattie Infettive, Università di Padova; professor Stefano Rusconi, direttore Unità Operativa Malattie Infettive Ospedale di Legnano (Milano).

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it