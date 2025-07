“ho-avuto-un-tumore-al-rene”:-roberto-ciufoli-racconta-la-sua-malattia

ROMA – “Ho trascurato i segnali del mio corpo. Ho aspettato mesi prima di farmi controllare. Per fortuna, poi sono andato dall’urologo, pochi mesi fa, ed è arrivata la diagnosi: tumore al rene”. In un’intervista a Benessere Magazine, Roberto Ciufoli racconta la sua battaglia contro il tumore. L’attore, attualmente in prima serata su Rai2 con il programma ‘Facci ridiere’, ha scoperto poco tempo fa di avere un carcinoma ma “fortunatamente, il carcinoma era circoscritto, non ci sono state metastasi, ma la sorveglianza è sempre alta”.

I SINTOMI

Tra i sintomi, che hanno spinto Ciufoli a sottoporsi a dei controlli c’erano “dolore che persisteva, soprattutto alla zona lombare e al fianco, e poi sangue nelle urine”. Dopo i controlli avvenuti lo scorso marzo, racconta l’attore “i medici hanno scoperto un calcolo al rene sinistro. Nulla poteva far pensare che, in realtà, la situazione era molto più grave (…) Dietro al calcolo, coperto da un grumo di sangue, si nascondeva un tumore, a uno stadio anche avanzato, come ha rivelato la biopsia. Così, insieme ai medici, abbiamo optato per un intervento drastico e definitivo che eliminasse rene, uretere, linfonodi”.

Ciufoli ha spiegato anche, qual è stata la reazione alla sua diagnosi: “Nel momento in cui ti comunicano la malattia, la tua vita cambia: senti di avere un intruso nel tuo corpo, è una sensazione particolare”. Molto importante per lui è stato “avere vicino persone a cui vuoi bene crea già una dimensione di aiuto, solidarietà e vicinanza”.

Dall’attore l’invito alla prevenzione: “Un controllo non porta sfortuna, come spesso si crede, può essere al contrario un evento fortunato per scoprire qualcosa che viene curato. In caso di diagnosi come la mia, consiglio di non abbattersi, perché sempre più spesso oggi dal tumore si può guarire”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it