mercoledì, 5 Agosto , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDO"Ho dolori pazzeschi", c'è un'anguilla viva nell'intestino: il caso (quasi) unico al...
“ho-dolori-pazzeschi”,-c’e-un’anguilla-viva-nell’intestino:-il-caso-(quasi)-unico-al-mondo
“Ho dolori pazzeschi”, c’è un’anguilla viva nell’intestino: il caso (quasi) unico al mondo
DALL'ITALIA E DAL MONDO

“Ho dolori pazzeschi”, c’è un’anguilla viva nell’intestino: il caso (quasi) unico al mondo

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) –
Un pescatore di 55 anni in Bangladesh è andato all’ospedale per “violenti dolori addominali e sintomi di peritonite”. Il suo caso, però, è finito sulle pagine dell’International Journal of Surgery Case Reports. A provocare i problemi, un’anguilla che si era infilata sotto gli abiti del pescatore e, entrando dal retto, era arrivata fino all’intestino. Il paziente ha confessato di aver atteso 24 ore prima di recarsi in ospedale, con la speranza che l”ospite’ “se ne sarebbe andato da solo”. “L’ingestione di corpi estranei o l’inserimento non è insolito, in particolare in popolazioni dedite a determinate occupazioni o attività ricreative”, la considerazione dei medici che hanno redatto l’articolo relativo al caso. “Tuttavia, la penetrazione intestinale da parte di un animale vivo, in questo caso un pesce, è un evento raro e scarsamente documentato”. 

Una radiografia dell’addome ha evidenziato la presenza di gas e, oviamente, dell’anguilla. Esiste solo un altro caso documentato, accaduto nel 2004 a Hong Kong. In quella circostanza, però, un uomo aveva deliberatamente inserito l’animale nell’ano “nel tentativo di alleviare uno stato di costipazione”. Il paziente del Bangladesh ha rischiato peritonite e pneumoperitoneo – a causa dell’aria accumulata nell’addome – con la prospettiva di una rottura della parete intestinale e di una grave infezione. E’ stato necessario un intervento chirurgico per rimuovere l’anguilla, lunga 65 centimetri e ancora viva. “Il meccanismo con cui l’anguilla nel nostro caso ha attraversato il canale anale e perforato il colon solleva interrogativi interessanti sull’anatomia e sul comportamento sia del pesce che del tratto gastrointestinale umano”, il report dei medici. 

Il pescatore si è ripreso in maniera relativamente rapida. E’ stato dimesso dopo 4 giorni di ricovero senza ulteriori dolori o complicazioni. I medici lo hanno congedato con due raccomandazioni. Primo, evitare altri episodi analoghi. Secondo, recarsi immediatamente in ospedale in caso di bis, senza attendere 24 ore. 

Previous article
Risoluzione ‘campo largo’ su Giorgetti agita Pd, tensione con i Riformisti
Next article
Usa, El-Sayed vince le primarie dem per il Senato in Michigan. Trump attacca: “Un perdente comunista che odia gli ebrei e Israele”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roma, incendio in appartamento: morta una donna di 70 anni

(Adnkronos) - Una donna di 70 anni è morta nell'incendio divampato nel suo appartamento. Nel pomeriggio la sala operativa del comando dei vigili del...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Residence fantasma a Cesenatico: la procura apre un fascicolo per truffa aggravata

(Adnkronos) - Sono una ventina le denunce al momento raccolte dai carabinieri di Cesenatico fra i turisti che lo scorso fine settimana si sono...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Chiara Ferragni: “Io ingrassata e invecchiata? Amo il mio corpo, sono fiera della persona che sono”

(Adnkronos) - C'è chi la 'accusa' di essere ingrassata e chi, invece, di essere invecchiata. Chiara Ferragni non ci sta e ha deciso di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Europei nuoto, Sara Curtis: “Più matura dopo gli Usa, favorita? Una grande responsabilità”

(Adnkronos) - Da Parigi 2024 a Parigi 2026, dai Giochi Olimpici all’Europeo: Sara Curtis è pronta a competere nella rassegna continentale, in programma dal...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.