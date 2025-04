“Ho la Sla ma continuerò a recitare”: l’annuncio spiazzante del chirurgo più sexy della tv Eric Dane

BOLOGNA – Era il chirurgo più fascinoso di tutti, quello libero, spavaldo, il rubacuori (insieme a Derek, che però era ‘proprietà’ di Meredith Grey ed era quello ‘buono’): l’attore Eric Dane, 52 anni, ha sconvolto tutti annunciando, nelle ultime ore, di essere affetto da Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, grave malattia degenerativa. “Continuerò a recitare”, ha detto l’attore diventato famoso per aver appunto interpretato ormai vent’anni fa il chirurgo Mark Sloan, che appariva bello come il sole e sexy come non mai (tanto da guadagnarsi il soprannome di ‘Dottor Bollore’) a sconvolgere l’ospedale di Seattle a metà della seconda stagione di Grey’s Anatomy, la serie medica più seguita di sempre.

“GRAZIE ALLA MIA FAMIGLIA, RISPETTATE NOSTRA PRIVACY”

L’attore, che negli ultimi anni ha recitato in Euphoria interpretando il ruolo del padre tormentato di uno degli adolescenti protagonisti della serie, ha deciso di rivelare le sue condizioni di salute in un’intervista al settimanale People, facendo un appello a essere lasciato in pace e al rispetto della sua privacy. “Mi è stata diagnosticata la Sla. Sono grato di avere la mia amorevole famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo prossimo capitolo”. Eric Dane è sposato con l’attrice ed ex modella Rebecca Gayheart e ha due figli, Billie Beatrice, 15 anni, e Georgia Geraldine, 13 anni. Ha aggiunto ancora l’attore: “Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana. Vi chiedo gentilmente di lasciare alla mia famiglia e a me la privacy durante questo periodo”. Il 14 aprile cominceranno le riprese della terza stagione di Euphoria.

