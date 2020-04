.ho Mobile rivede il costo di tutte le sue offerte: sono 4 e qui trovate tutti i dettagli

ho. Mobile, l’operatore virtuale che funzione su rete Vodafone, si rilancia sul mercato con diverse offerte tutte molto accattivanti.

Si parte da un’offerta solo dati, per chi non utilizza affatto chiamate ed SMS ma che sfrutta molto internet. Si continua poi con delle offerte molto economiche per chi ha bisogno di una nuova SIM, senza troppi problemi nel cambiare numero, oppure una nuova scheda da inserire in uno smartphone secondario, un tablet oppure per un po’ di Hotspot.

