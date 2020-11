“Ho tenuto paziente intubato in pronto soccorso 30 ore”. Il racconto di un medico di Milano

“Sono arrivato a tenere in pronto soccorso una trentina di pazienti per più giorni. Uno di loro intubato per 30 ore, un altro col casco per sei giorni. Tutti sulle barelle, così vicine che gli infermieri ci devono salire sopra per dare la terapia perché in mezzo non ci passano”. Lo racconta all’AGI Marco Bordonali, direttore del pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Milano secondo il quale la seconda ondata “è peggio della prima perché porta delle criticità nuove, di tipo organizzativo”.

“La prima ondata è stata gestita meglio”

“Il paradosso – spiega – è che la prima ondata così violenta ha colto tutti impreparati ma ha avuto il vantaggio di beneficiare di ospedali dedicati solo al Covid e questo comportava che ogni paziente in tempi relativamente brevi potesse avere un letto.

