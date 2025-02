“Ho visto Almasri sparare”, parla Lam Magok, che ha denunciato Meloni

Il migrante sudanese era imprigionato ad Al-Jadida, in Libia

Milano, 7 feb. (askanews) – Il migrante sudanese Lam Magok, sostiene di essere stato imprigionato e torturato in un centro di detenzione di Tripoli gestito da Osama Almasri, capo della polizia giudiziaria libica ricercato per crimini di guerra e crimini contro l’umanità dalla Corte penale internazionale (CPI). Magok ha denunciato il governo italiano per il rilascio di Almasri. Ecco la sua testimonianza:”L’ho visto ad Al-Jadida, una delle prigioni più grandi di Tripoli. È lì che ho incontrato Almasri. Ci hanno detto di metterci in fila e io avevo una croce sul collo. Poi è arrivato lui con un grosso bastone. Ha tolto prima la croce e mi ha colpito in testa”, ha detto.”Poi è arrivato con una pistola in mano. Ha iniziato a puntare la pistola alla mia testa e anche agli altri. E allo stesso tempo, la polizia ci picchiava. Poi mi hanno portato nelle stanze dove mi hanno torturato sulle gambe. È solo una stanza di isolamento. Una stanza piccola, non così grande, per cinque giorni.””Se una persona tenta di scappare, ti toccano la gamba. Così la prossima volta che non proverai più a scappare. Usano scosse elettriche, fili elettrici. Ti legano le gambe, le mettono sulla sedia. Hanno cavi, cavi elettrici. Sì. E hanno anche legni di plastica, bastoni di plastica”, ha aggiunto Magok.”È solo un modo per spaventare qualcuno. Hai paura, non riesci a svegliarti. Non riesci a stare in piedi. Ero in una situazione orribile perché non sognavo di uscire di nuovo, di essere libero un giorno perché pensavo, sono qui ora, ho finito, ho finito.””Quanto a Almasri – ha ricordato – non l’ho visto uccidere qualcuno nella mia prigione ma sparare a qualcuno sì, sul nostro posto di lavoro, in prigione sì, ma uccidere persone, uccidono persone nelle stanze, in una stanza chiusa dove non puoi vedere cosa sta succedendo, ma puoi sentire le urla, gli spari. Quando qualcuno è morto, vengono e ci chiamano per il sacco per cadaveri.””Ero così felice alla notizia dell’arresto di Almasri, ndr e allo stesso tempo ho speranza perché è un criminale che uccide migranti e ha ucciso anche un libico. Quindi questo è un tizio che avrebbe dovuto essere processato e deve essere accusato per il suo crimine e ho pensato che forse è un modo per liberare i migranti”.”È un modo per rimandarlo in Libia, è un modo per riconoscere la Libia come governo e allo stesso tempo dare loro il potere di andare a torturare, uccidere il resto delle donne migranti, dei bambini e degli uomini innocenti. Essere migranti non significa essere criminali”