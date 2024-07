hollywood-apprezza-biden:-“ritiro-mossa-eroica-e-patriottica”

(Adnkronos) – Hollywood apprezza il gesto di Joe Biden di interrompere la sua campagna per la rielezione e di appoggiare Kamala Harris per la presidenza americana. Molte star, tra cui Barbra Streisand, Robert De Niro, Spike Lee, Jamie Lee Curtis, Jon Favreau, Cynthia Nixon, e personaggi del mondo dello spettacolo come Shonda Rhimes e Damon Lindelof, hanno celebrato la decisione di Biden come una mossa eroica e altruistica per il Paese.

Il due volte premio Oscar Robert De Niro ha dichiarato a ‘The Hollywood Reporter’, tramite un suo rappresentante: “In un atto di accorta politica e di altruistico patriottismo, Joe Biden si fa da parte per spianare la strada a un altro democratico per diventare presidente; perché non c’è niente di più importante per il nostro Paese che sconfiggere Donald Trump alle urne. Con rispetto, ammirazione e affetto, grazie signor presidente!”. Il regista premio Oscar Spike Lee ha postato una foto di Kamala Harris, commentando: “Ancora una volta una sorella ci viene in soccorso”.

La pluripremiata attrice e cantante Barbra Streisand ha scritto sui social: “Joe Biden passerà alla storia come un uomo che ha ottenuto risultati significativi nei suoi quattro anni di mandato. Dobbiamo essergli grati per aver sostenuto la nostra democrazia”.

Damon Laurence Lindelof, produttore e sceneggiatore noto per la serie tv ‘Lost’, alla notizia della decisione del presidente Biden ha provato “un profondo sollievo, gratitudine e poi, per la prima volta, una genuina eccitazione per le elezioni che ci attendono. Eccitazione per mio figlio, che voterà per la prima volta a novembre. Ed eccitazione per ogni persona in questo Paese, avvilita dalla replica che gli veniva offerta e affamata di un nuovo episodio. Ora ci sarà una nuova scelta”.

Shonda Rhimes, sceneggiatrice e produttrice esecutiva della serie televisiva ‘Grey’s Anatomy’, ha condiviso una foto di lei e di Kamala Harris, scrivendo in un post: “L’ho sostenuta nel 2016 quando si è candidata al Senato, l’ho sostenuta quando si è candidata come vicepresidente e continuo a sostenerla oggi”.

L’attrice Jamie Lee Curtis ha commentato: “Sostengo con tutto il cuore Joe Biden e la sua decisione di dimettersi e di appoggiare senza riserve Kamala Harris. Lei è fidata e provata, è un’accanita sostenitrice dei diritti delle donne e delle persone di colore e il suo messaggio è di speranza e unità per l’America in un momento di grande divisione nazionale”.

Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Lee Daniels sui social ha esultato per la scelta di Biden: “Mi sento orgoglioso di essere un americano in questo giorno storico!”.

Il regista e attore Jon Favreau, che ha diretto i film della saga ‘Iron Man’, ha scritto in un post: “Una decisione coraggiosa e altruista. Il Presidente ha fatto quello che ha fatto negli ultimi quattro anni: ha ascoltato il popolo americano e ha messo gli interessi del Paese davanti ai suoi. L’esatto contrario di Donald Trump”. Anche la cantautrice e attrice Ariana Grande ha ricondiviso il post di Biden sulla sua storia di Instagram, dove ha incluso anche un link per registrarsi al voto.

L’attrice Cynthia Nixon, nota per la serie televisiva ‘Sex and the City’, ha offerto un punto di vista diverso, scrivendo sui social: “I giovani e le persone di colore vogliono disperatamente votare per l’avversario democratico di Trump, ma non si impegneranno per qualcuno che finanzia il massacro di palestinesi innocenti. Per vincere, il nostro candidato democratico deve sostenere i finanziamenti per la sanità, la casa e l’istruzione, non il genocidio di Netanyahu”.

E ancora, tra i commenti all’addio di Biden: la cantautrice e attrice Cher ha ricordato di aver fatto campagna a sostegno del Presidente ed ora ha apprezzato il suo gesto, augurandosi che “i democratici pensino fuori dagli schemi” per il nuovo candidato. Il fratello e collaboratore della popstar Billie Eilish, vincitore di un Oscar e autore di canzoni, Finneas, ha postato una foto della sua famiglia in piedi con il presidente Biden e ha scritto: “Oggi vedo una persona che mette il popolo davanti a se stesso e al proprio orgoglio, e per questo ho un enorme rispetto”.

L’attore di ‘Guerre stellari’ Mark Hamill ha commentato: “Joe Biden ha un record di risultati ineguagliato da qualsiasi altro presidente. Ha restituito onestà, dignità e integrità alla carica dopo quattro anni di bugie, scandali e caos. Grazie per il suo servizio, signor presidente. Ora è nostro dovere di americani patriottici eleggere il democratico che onorerà e porterà avanti la sua eredità”.

L’attore Mark Ruffalo, noto per aver interpretato Bruce Banner/Hulk nella saga ‘The Avengers’, si schiera apertamente: “No a Trump/Vance. No all’acquisizione religiosa cristiana di destra della nostra nazione. Non c’è niente di sbagliato nel cristianesimo, solo che non dovrebbe gestire una nazione nata dalla libertà di religione”.