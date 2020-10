HomePod mini in arrivo quets’anno. Sarà la volta buona anche per l’Italia?

Ieri, Apple ha ufficialmente annunciato l’evento “Hi, Speed” del 13 Ottobre, in cui presenterà i nuovi modelli di iPhone 12 e non solo.

Tra i possibili prodotti che verranno presentati durante il keynote della prossima settimana, c’è anche l’HomePod mini, una versione più piccola ed economica dell’originale speaker Apple. Secondo il leaker L0vetodream, Apple presenterà il nuovo altoparlante proprio all’evento del 13 Ottobre, mentre l’HomePod di seconda generazione verrà lanciato solo nel 2021.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo HomePod mini in arrivo quets’anno. Sarà la volta buona anche per l’Italia? proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento